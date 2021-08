Death Rider de Danzig dans la maison des vampires est maintenant dans les cinémas, voici où regarder

Coq en Pâte Couverture Bébé en Coton Bio - Oiseaux

Voici une couverture certifiée GOTS, avec un ravissant imprimé "Love is in the Air" que votre bébé va adorer. Elle sera parfaite pour servir de tapis de jeu à la maison ou en balade, au parc ou à la plage, pour couvrir ou emmailloter votre enfant, pour vous protéger des regards lorsque vous allaitez...On aime tout particulièrement le soin apporté aux détails, comme le biais corail en bordure et les motifs géométriques imprimés sur la doublure.Ce plaid bio fait partie de la série des accessoires "Love is in the Air" illustrés par Mibo, comme le sac à dos toucan.Comme tous les produits de Coq en Pâte, il est fabriqué de manière éthique en Inde, dans un atelier certifié GOTS, avec du coton bio, des encres à l'eau et des sérigraphies Azo free.- Dimensions : 80 x 80 cm- Matière : 100% coton biologique- Entretien : lavable en machine à 30°La marque française Coq en Pâte est activement engagée dans la préservation de l'environnement. Elle soutien plusieurs ONG destinées à la préservation des espèces animales en danger et travaille activement à éduquer les enfants à l'écologie.