Death Note : les frères Duffer préparent une nouvelle série animée

Les frères Matt et Ross Duffer viennent d’annoncer l’ouverture de leur nouvelle société de production appelée Images à l’envers. Les créateurs de la série »Stranger Things » ont annoncé les premiers projets sur lesquels ils vont désormais travailler avec leur nouveau label, parmi lesquels une nouvelle adaptation en série live-action du populaire manga et anime »menace de mort »

Créé par Tsugumi Ohba et illustré par Takeshi Obata, »Death Note » a commencé comme une série manga qui a été diffusée de 2003 à 2006. L’histoire est centrée sur Light Yagami, un étudiant qui tombe sur un Death Note, un livre noir qui lui donne la capacité de tuer quiconque écrit son nom et connaît son visage. Light commence à utiliser le livre pour tuer des criminels et est finalement visité par Ryuk, un Shinigami qui avait laissé tomber le Death Note sur Terre.

Une adaptation anime de »Death Note » est sorti en 2006 et a duré jusqu’en 2007 pour 37 épisodes, réalisé par Tetsurô Araki, qui a ensuite travaillé sur plusieurs projets « Attack on Titan » et a été le réalisateur du récent film d’animation Netflix, « Bubbles ». L’anime et le manga « Death Note » est l’une des séries les plus acclamées au monde, remportant de nombreux prix au fil des ans et ayant une note de 100% sur Rotten Tomatoes.

Vous pourriez également être intéressé par : Bubbles : De quoi parle le nouveau film d’animation Netflix ?

Alors que les détails de la nouvelle adaptation des Duffers sont gardés secrets, auparavant Netflix a sorti un film d’action en direct » Death Note » en 2017, réalisé par Adam Windard. Le long métrage a déplacé l’emplacement du Japon à Seattle, Washington, et a joué nat wolff en tant que tourneur de lumière Lakeith-Stanfield comme L, et Willem Dafoe il a prêté sa voix au shinigami Ryuk. Cependant, cette adaptation américaine n’a pas été bien accueillie par la critique ou les fans.

Selon les frères Duffer, Upside Down Pictures « visera à créer le genre d’histoires qui ont inspiré les Duffers en grandissant, des histoires qui se déroulent là où l’ordinaire rencontre l’extraordinaire, où le grand spectacle coexiste avec le travail intime des personnages ». le cœur l’emporte sur le cynisme ». La paire a récemment publié la saison 4 de « Stranger Things » sur Netflix, qui est désormais la série télévisée en anglais la plus populaire de Netflix de tous les temps.

Vous pourriez également être intéressé par : Solo Leveling, nouvel anime : date de sortie et intrigue







Nous devrons attendre les premiers détails de la nouvelle adaptation de » Death Note », pour laquelle les Duffers promettent une première qui rend justice à la série dramatique et animée originale emblématique.