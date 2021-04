Death Note 2 restera fidèle à l’auteur original des promesses de manga

Les fans de Death Note qui n’aimaient pas le film d’action en direct de Netflix peuvent avoir des raisons de croire que la suite sera plus conforme à ce qu’ils espéraient. L’écrivain Greg Russo a pris les rênes de Note de mort 2, qui est actuellement en cours de développement par le service de streaming. Et le cinéaste a promis qu’il visait à rendre le suivi fidèle au matériel source.

Greg Russo fait actuellement la promotion du nouveau Combat mortel film, qui arrive en salles et sur HBO Max cette semaine. Lors d’une récente interview, il a été interrogé sur Note de mort 2, sur lequel il travaille depuis plusieurs années. Bien qu’il ne puisse pas en dire trop, en termes de détails, Russo a exprimé un penchant pour le manga et son désir de lui donner vie. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« C’est drôle, parce que cela ressemble à un changement de genre, mais en réalité, cela revient aux mêmes choses. Il s’agit d’adapter la propriété intellectuelle. Il s’agit de créer une propriété incroyable pour les fans et d’essayer de le faire correctement. Et Menace de mort, Je suis un grand fan du manga, je suis un grand fan du matériel source original et je pense que c’est l’un des plus grands mangas jamais écrits. Et donc pour moi, je n’ai joué aucun rôle dans Death Note, le premier film que Netflix a fait, mais je suis venu avec une sorte de point de vue sur ce que je voulais faire dans une suite. Et une partie de cela est que je voulais revenir au matériel source. Je voulais revenir sur ce qui a rendu les choses originales si géniales, et nous faisons donc quelque chose de vraiment sympa avec. J’espère qu’il y aura bientôt plus d’informations à ce sujet, mais ce sera … ce ne sera pas exactement ce à quoi vous vous attendez. Et je veux dire cela d’une manière très attrayante. «

Même si Greg Russo n’a pas (encore) beaucoup de travail produit, il est rapidement devenu un gars connu pour adapter la propriété intellectuelle au grand écran. À part Combat mortel, il est attaché au film Saints Row, ainsi qu’à une adaptation de Envahisseurs de l’espace. Il a également été impliqué, à un moment donné, dans le prochain Resident Evil redémarrer. Donc Note de mort 2 semble avoir raison dans sa timonerie.

Death Note est basé sur un manga populaire de Tsugumi Ohba. Netflix a décidé de traduire l’histoire à l’écran en 2017. Cela ne s’est pas très bien passé. Adam Wingard, de Godzilla contre Kong et Blair sorcière renommée, était dans le fauteuil du réalisateur. Mettant en vedette Nat Wolff et Willem Dafoe, il a été généralement rejeté par la critique et le public. Quoi qu’il en soit, Netflix a décidé qu’il valait la peine d’essayer une suite. Mais ils apportent une nouvelle équipe créative.

Les détails restent rares. En plus de l’implication de Greg Russo, Netflix a peu parlé de la suite. Avec un peu de chance, des annonces plus formelles seront faites le plus tôt possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via We Got This Covered.

