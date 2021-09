« Dear White People » Saison 4: Ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie

ATTENTION, ALERTE SPOILER. La quatrième saison de « Dear White People » a été diffusée le Netflix Le 22 septembre 2021 et dans le contexte de la dernière année à Winchester, ainsi que d’un avenir pas trop lointain après une pandémie, le dernier opus de la comédie satirique créée et réalisée par Justin Simien retrouve nos personnages en regardant en arrière de la manière la plus formatrice. (et théâtrale) année de leur vie.

Un événement musical afro-futuriste et inspiré des années 90. Parfois, la seule façon d’avancer est de le jeter en arrière. Cette fois, la classe Winchester décide de rompre avec la tradition de monter un spectacle sur scène connu sous le nom de Varsity Show et de présenter une comédie musicale originale inspirée des années 90 sur la culture noire.

Pendant ce temps, l’organisation Black AF proteste contre l’événement, qui alimentera certainement le documentaire de Sam. Alors que Reggie étudie une offre d’emploi alléchante, Joelle saisit l’opportunité de combiner foi et science, et Troy fait sa proposition à l’Assemblée noire.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE « DEAR WHITE PEOPLE » ?

Comme la dernière saison de « Chers blancsIl continue, Lesha fulmine contre Sam dans son émission de radio, Gabe reçoit une offre d’emploi maladroite, Reggie noue une nouvelle amitié et Sam part pour Houston pour ce qui sera un voyage mémorable avec Lionel et Michael.

De plus, sous la nouvelle direction, le spectacle de variétés commence à prendre une autre forme, Reggie pèse une décision importante concernant son application pour identifier les suprémacistes blancs, et la première du spectacle de variétés provoque de grandes surprises et une rencontre qui donne à réfléchir.

Au cours de la nuit de la comédie musicale, Reggie reçoit plusieurs notifications concernant un suprémaciste blanc sur le campus et après que Lesha interrompt le spectacle avec sa protestation, ils l’informent que ledit sujet est armé. Avant que l’extrémiste blanc ne déclenche une fusillade, Reggie tire.

Bien que la police libère Reggie, ils le verront toujours comme le garçon noir qui avait une arme à feu, c’est pourquoi à partir de ce moment, il garde un profil bas et se distancie de ses amis pour ne pas leur causer de problèmes, comme il le révèle lors de la mini réunion. à l’avenir.

En revanche, Sam doit décider s’il concentre son documentaire sur Lionel ou honore la promesse qu’il a faite à son ami. Pendant le spectacle, Lionel se dispute avec Michael et Samantha enregistre le moment pour son film.

Au final, les protagonistes de « Dear White People » sont restés ensemble (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « DEAR WHITE PEOPLE » ?

Lors des retrouvailles, Troy avoue que son film CasablacKKKa a été un échec au bloc, par conséquent, il n’a pas l’argent pour financer le quatrième livre de Lionel et le film de Sam, des projets qui visent à montrer ce qui s’est passé lors de sa dernière année en Winchester, en particulier dans la production du Winchester Variety Show par AP House.

Malgré tout, Sam, Gabe, Joelle, Troy, Lionel et les autres promettent de rester ensemble et de collaborer pour que les deux projets se réalisent. Finalement, « Chers blancs« Se termine avec les protagonistes qui regardent et sourient ensemble à la caméra.

Après quatre saisons, c’est une clôture appropriée pour une série qui dénonce activement le privilège des Blancs sur les Noirs, alors que les personnages continuent de lutter contre ces problèmes.