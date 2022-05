Dear Mama : nouveau documentaire sur Tupac Shakur et sa mère Afeni

Pour célébrer la fête des mères, effet a publié la première bande-annonce de »chère maman », une nouvelle série documentaire qui raconte l’histoire de la légende du rappeur Tupac Shakur et sa mère indomptable, et l’activiste afeni shakur. Le nouveau teaser montre des images de Tupac et de sa mère, les deux se complétant. Sur ces images collées, une voix s’exprime, détaillant la dynamique qui s’est développée entre l’extraordinaire mère et son fils.

Ce nouveau documentaire met en lumière l’approche qui sera adoptée par le réalisateur de la série, Allen Hugues, en abordant les enjeux de la dualité des deux personnages. La série en cinq parties explorera leurs voix alors qu’ils travaillent sur deux générations très différentes, unies par leur quête de liberté, d’égalité et d’évasion de la persécution.

La série servira de portrait de chacun d’eux en tant qu’individus et partagera les deux côtés d’une relation stimulante, intense et intellectuellement stimulante entre une mère et son fils qui ont fait face à des moments extraordinaires avec des esprits tout aussi extraordinaires.

»Dear Mama » est nommé d’après la chanson de Tupac avec le même titre. La chanson explore sa relation avec sa mère et sert d’hommage à toutes les épreuves qu’elle a traversées pour l’avoir et l’élever. La chanson aborde également leur lutte contre la toxicomanie, qui a causé des difficultés dans leurs deux vies. Tupac est décédé en 1996, juste un an après la sortie du single « Dear Mama », et Afeni Shakur est décédé en 2016.

Tupac Amaru Shakur, mieux connu sous le nom de 2Pac, était un rappeur américain considéré comme le plus influent de l’histoire du genre hip-hop, victime d’un meurtre qui a mis fin à sa carrière naissante. Même ainsi, Tupac a été placé comme une grande influence pour les grands rappeurs d’aujourd’hui, transcendant son travail et étant connu comme une légende.

Le documentaire sera présenté en première sur la chaîne FX cet automne. « Dear Mama » comprendra cinq parties, chaque épisode étant disponible sur Hulu le lendemain de sa diffusion sur FX.