DeAndre Hopkins attrape un miraculeux Je vous salue Marie

Les Cardinals ont battu les Bills après un incroyable touché Hail Mail de dernière seconde.

Les Cardinals ont remporté une victoire de 32 à 30 contre les Bills de Buffalo grâce à un touché miraculeux de Hail Mary en finale de Kyler Murray à DeAndre Hopkins. Christian Petersen / Getty Images À 10 secondes de la fin, Murray est sorti de la poche, a évité un défenseur et a lancé le ballon vers le bas pour trouver un Hopkins à triple couverture, qui a transporté le ballon dans la zone des buts, remportant le match pour les Cardinals. Le trio de défenseurs des Bills comprenait certains des meilleurs du jeu; Jordan Poyer, Micah Hyde et Tre’Davious White étaient tous drapés sur Hopkins lors de son score remarquable. « À ce moment-là, il vous suffit de faire bouger quelque chose … de le lancer au meilleur receveur de la ligue », a déclaré Murray après le match. « J’aime mon gars par rapport à n’importe qui d’autre », a-t-il dit lorsqu’on lui a demandé si quelqu’un d’autre dans la ligue pouvait réussir. Le jeu final étouffera le touché de fin de match de Josh Allen contre Stefon Diggs qui a permis à Buffalo de prendre une avance de 30-26 avec 39 secondes à jouer. Murray a enregistré 245 verges, un touché et une interception sur des passes de 22 en 32 pour le match. Hopkins a terminé avec 7 attrapés pour 127 verges et un touché. Les Cardinals ont maintenant une fiche de 6-3 après avoir battu les Bills, les plaçant dans une égalité à trois pour la première place de la NFC Ouest avec les Seahawks et les Rams. [Via]