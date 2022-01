Dean Devlin, le drame de science-fiction ‘The Ark’, obtient une commande de série de SyFy

Electric Entertainment de Dean Devlin a été responsable de plusieurs excellents spectacles au fil des ans. À partir de Effet de levier et Remboursement par effet de levier, qui vient de recevoir un renouvellement d’IMDb TV pour L’avant-poste, le studio de Devlin a produit un projet de qualité après l’autre. Et maintenant, des nouvelles viennent de Deadline qu’un nouveau projet dirigé par Devlin, L’Arche, a reçu une commande en série de SyFy.

SyFy a commandé une commande de 12 épisodes pour la série, dont la production commencera en mars en Serbie. Le casting est la prochaine étape, avec un casting qui devrait être annoncé prochainement. Devlin et Johnathan Glassner de Porte des étoiles SG-1 serviront de producteurs exécutifs et de showrunners.

L’Arche se déroule 100 ans dans le futur lorsque les missions de colonisation planétaire ont commencé comme une nécessité pour aider à assurer la survie de la race humaine. La première de ces missions sur un vaisseau spatial connu sous le nom d’Ark One rencontre un événement catastrophique causant des destructions massives et des pertes de vie. Avec plus d’un an avant d’atteindre leur planète cible, un manque de fournitures vitales et une perte de leadership, l’équipage restant doit devenir la meilleure version d’eux-mêmes pour garder le cap et survivre.

« L’Arche convient parfaitement au public de Syfy et nous savons que les fans seront attirés par cette histoire palpitante de Dean Devlin, l’un des écrivains de science-fiction les plus accomplis et les plus respectés travaillant aujourd’hui », a déclaré Lisa Katz, présidente, Contenu scénarisé, NBCU Entertainment et Diffusion. « Avec le récent succès des deux Résident étranger et Chucky, le réseau abrite plusieurs des conteurs les plus créatifs travaillant dans toute la télévision.





Devlin’s Electric Entertainment a une histoire d’émissions à succès. L’Arche poursuit un modèle commercial qu’Electric Entertainment a utilisé avec succès pour chacune de ses émissions depuis que TNT a repris son émission Effet de levier En 2008.

Electric Entertainment agit en tant que studio, s’associant à un réseau spécifique pour la distribution nationale tout en conservant les droits de distribution mondiale eux-mêmes. C’est un modèle qui a fonctionné pour l’entreprise de Devlin depuis Effet de levier et il n’y a aucune raison pour eux de changer leur pratique pour ce nouveau spectacle.

Glassner et Devlin ont déjà travaillé ensemble sur CW L’avant-poste, où ils avaient un arrangement de travail similaire, tous deux servant de producteurs exécutifs pour l’émission de quatre saisons.

Devlin a co-écrit et coproduit l’original Porte des étoiles film. Glassner a développé Porte des étoiles SG-1 pour la télévision aux côtés de Brad Wright. Devlin n’aimait pas la direction que Glassner et Wright avaient prise pour sa création et lui et son co-scénariste, Roland Emmerich, avaient l’intention de filmer une suite directe du film original, sans tenir compte des émissions de télévision.

Alors que les fans aimeraient peut-être penser que Devlin travaillant avec Glassner pourrait indiquer un assouplissement de sa position sur Porte des étoiles SG-1, il est plus probable que Devlin ait simplement identifié un producteur talentueux avec qui il souhaite travailler. Et après avoir travaillé avec Glassner sur L’avant-poste, il est plus que disposé à poursuivre une relation de travail positive.

