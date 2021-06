Deal: Returnal, Demon’s Souls, Spider-Man dans la vente du week-end PS5

Sony, Marvel's Spider-Man : Miles Morales sur PS5, Jeu d'action et d'aventure, Edition Standard, Version physique, En français, 1 joueur, Pour PlayStation 5

Jeu d'action sur PS5 : Miles Morales, nouveau héros, apprend à maîtriser ses nouveaux pouvoirs explosifs pour devenir un nouveau Spider-Man Expérience immersive : plongez au cœur du New-York enneigé de Marvel grâce à la technologie audio 3D Tempest avec des graphismes à couper le souffle Caractéristiques du jeu : 1 joueur, Version physique, Qualité d'image 4K, Disponible en français et en anglais Compatibilité : console PS5 et manette DualSense Contenu de la livraison : 1 x Jeu Marvel's Spider-Man : Miles Morales Edition Standard sur PS5, Version physique, Jaquette en français, Bonus de précommande : 2 Spider-Tenues, Spider-Gadget Puits de gravité et 3 points de compétences supplémentaires