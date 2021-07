Deadpool Star TJ Miller a des accusations abandonnées dans une affaire de fausse menace

Acteur et comédien TJ Miller ne fera pas l’objet d’accusations fédérales pour la fausse alerte à la bombe de 2018 après que les procureurs du Connecticut ont rejeté l’affaire. L’arrestation de 2018 à l’aéroport de La Guardia résultait d’une prétendue fausse alerte à la bombe faite à partir d’un train Amtrak par Miller. L’État du Connecticut a ajouté des stipulations au licenciement sur la base des problèmes médicaux antérieurs de Miller, déclarant :

« Le gouvernement fait cette demande sur la base : (1) d’analyses et de rapports médicaux d’experts concernant la chirurgie cérébrale antérieure de l’accusé et ses impacts neurologiques continus, qui jettent le doute sur l’élément juridique requis d' »intention » de commettre l’infraction reprochée (de ce qui s’est avéré être un faux appel 911) ; et (2) le défendeur ayant conclu des accords visant à rembourser intégralement les coûts de la réponse des forces de l’ordre au faux appel 911. » Les procureurs ont ajouté dans le dossier que Miller avait accepté de participer à « un programme approfondi et nécessaire de remédiation cognitive pour rendre toute récurrence d’un tel comportement très improbable ».

Son comportement avant le diagnostic a d’abord été attribué à l’apathie ou à la toxicomanie par des amis et l’industrie. Mike Judge, parlant de la sortie de Miller de la Silicon Valley, a déclaré: « Il devenait clair qu’il ne voulait plus faire la série, mais nous voulions la quitter pour qu’il y ait une opportunité de revenir à un moment donné. » Le créateur a expliqué que les scénaristes avaient délibérément laissé le scénario d’Erlich ouvert dans la finale. « Quand la saison s’est terminée, nous avons parlé à TJ et lui avons dit:« Voulez-vous revenir pour une partie ? » Et il voulait juste passer à autre chose. » D’autres projets ont commencé à s’éclipser.

TJ Miller a décrit avoir appris l’existence d’une malformation artérioveineuse cérébrale non diagnostiquée sur son lobe frontal droit sur le podcast de Pete Holmes « You Made It Weird » le 28 octobre 2011. Il a déclaré qu’il était devenu plus philosophe, racontait ses comportements et était incapable de dormir pendant tournage Ours Yogi en Nouvelle-Zélande en 2010. Son opération du cerveau a été un succès.

Après l’opération, il a dit qu’il avait encore des problèmes. « J’ai commencé à devenir fou, pas seulement chimiquement mais physiquement », a déclaré Miller. « Parce qu’il y avait du sang dans mon lobe frontal droit… j’ai commencé à montrer les caractéristiques de quelqu’un qui perd la raison, une obsession pour… les énigmes, racontant mon propre comportement. la vie probablement, mais certainement depuis l’opération. »

Il a depuis trouvé de nouveaux traitements après son arrestation qui n’existaient pas lorsqu’il a subi son opération, et il est reconnaissant pour ce qui a suivi. « Ce qui est génial avec ce qui s’est passé avec cette incompréhension du gouvernement fédéral, c’est que je me suis connecté et que j’ai trouvé un neuropsychologue qui a pu dire: » Écoutez, ce dont vous aviez besoin après la chirurgie n’existait pas à l’époque « », a partagé Miller, ajoutant que il travaille maintenant avec une équipe de professionnels pour gérer sa manie par la thérapie. Le dernier film de TJ Miller est celui de l’année dernière Le stand dans, avec Drew Barrymore.

