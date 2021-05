Deadpool: Selon les créateurs, les films peuvent également fonctionner sans cote R

La première Film Deadpool a été si bien accueilli par le public à l’époque, entre autres, parce qu’il était avec sa cote R était nettement plus grossier que la concurrence Marvel et DC. Un succès auquel le successeur quelques années plus tard. Si l’un des créateurs de la première partie a son chemin, cependant ni la brutalité ni les dictons lapidaires nécessaire pour faire un film sur le personnage sensible.

Deadpool: aucune cote R requise – avec une condition

Du moins, c’est ce que Tim Miller, le « Deadpool » à l’époque, disait récemment mis en scène en tant que réalisateur, dans une interview avec Inverse. Dans ce document, il explique que d’autres aventures à l’écran ne doivent pas être si sanglantes et brutales et n’auraient pas besoin de tant de jurons pour l’essence du personnage pour capturer raisonnablement. C’est crucial un autre facteur.

Si Miller a son chemin, un film à succès de l’anti-héros Marvel se lève ou tombe pas avec une cote R, qui pour nous correspond souvent à une homologation FSK 16, mais principalement avec Acteur principal Ryan Reynolds. Même si le personnage n’est plus autorisé à maudire ou à massacrer ses adversaires, il peut s’assurer qu’un film fonctionne.

Marvel anti-héros Deadpool dans son premier film. / © Disney / 20th Century Fox

La garantie de succès pour un bon film « Deadpool » est la façon dont Reynolds dit « Le genre particulier de folie » incarnerqui marquent le personnage de Marvel. Même sans violence et sans jurons, si la star hollywoodienne jouait le personnage, il serait toujours là: «Vous pouvez retirer les parties adultes si vous le souhaitez et ce serait toujours Deadpoolsi Ryan le ferait « Miller conclut.

Que les fans de la bande dessinée et des deux premiers films pensent de la même manière que le réalisateur est bien sûr une autre histoire. Aussi Marvel Studios, qui est actuellement sur Scénario pour « Deadpool 3 » travail, prêt pour le première ramification de MCU les séries officiellement à une cote R. La façon dont le personnage fonctionne dans les films avec un âge inférieur pourrait éventuellement être modifiée entre-temps aux camées montrer dans d’autres films MCU.