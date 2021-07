Deadpool rejoint le MCU aux côtés de Korg dans Free Guy Trailer Breakdown

Après que Ryan Reynolds a récemment publié une photo de son Dead Pool masque sur Instagram, chaque fan du Merc With The Mouth était convaincu que quelque chose allait arriver et il y avait une annonce imminente concernant le personnage populaire rejoignant le MCU. Bien que cela se soit avéré vrai, le résultat n’est probablement pas ce que beaucoup avaient envisagé la première apparition de Dead Pool dans L’univers cinématographique de Marvel ressembler, comme Reynolds s’est adapté pour promouvoir son prochain film, gars libre, avec sa co-star Taika Waititi qui est devenue son Thor : Ragnarok personnage Korg pour l’occasion.

Bien qu’il ne soit clairement pas Deadpool 3, et n’est en surface rien de plus qu’un peu de promotion par Reynolds utilisant le pouvoir de Marvel à son avantage, le passage public est toujours une étape importante dans l’histoire de Marvel car il voit un autre des anciens personnages appartenant à Fox passer en les MCUle monde des Avengers. Reynolds a lui-même publié la vidéo en disant : « Deux membres de MCYouTube réagissent au prochain film #FreeGuy avec Ryan Reynolds et Taika Waititi. gars libre. Dans les salles et certainement PAS en streaming le 13 août. »

Alors que les fans sont vraiment impatients de voir Deadpool faire ses débuts complets dans le MCU, il est toujours la seule combinaison complète d’acteurs et de personnages à avoir été transférée du rachat de Fox par Disney, bien que nous ayons vu une version de Quicksilver arriver dans WandaVision sous la forme d’Evan Peters. Bien qu’il s’agisse d’une vision un peu tordue du personnage et qu’il s’avère qu’il ne s’agit pas du personnage réel, l’apparition même de Peters dans la série a fait un grand pas en avant pour beaucoup vers une fusion des mondes. Le patron de Marvel, Kevin Feige, a confirmé que des travaux étaient en cours sur la troisième tranche de Dead Pool, avec Reynolds à la fois écrivant et jouant dans le film, qui sera classé R comme les deux films précédents.

Alors que le film est clairement loin, la confirmation de Feige que Dead Pool s’accrochera à sa cote R, ce qui en fait toujours le seul personnage de Marvel à le faire, compte tenu de toutes les autres propriétés à venir, y compris la renaissance de Lame, visera strictement la certification PG-13.

« Ça ne sera pas [filming] cette année. Ryan est un acteur très occupé et très réussi », a déclaré Feige dans une interview avec Collisionneur. « Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons maintenant faire, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage. »

Alors que nous avons maintenant vu la première interaction entre Dead Pool et l’un des nombreux MCU personnages auxquels il pourrait être mis aux côtés, certains demandent déjà si nous verrons Hugh Jackman reprendre ses lames en tant que Wolverine dans un rôle similaire. Bien qu’il soit peu probable qu’il apparaisse dans un film à part entière, Jackman a récemment été vu sur une photo avec Feige, ce qui a commencé à spéculer qu’il pourrait se présenter pour un caméo dans l’un des nombreux films couvrant le multivers à venir le long du MCUla chronologie de. Ryan Reynolds‘ film gars libre arrive exclusivement dans les salles le 13 août.

Sujets : Deadpool, Thor, Free Guy