Deadpool n’est plus : Ryan Reynolds veut être le nouveau James Bond

Il semble que Ryan Reynolds veut continuer sur la voie de alerte rouge et approfondir cette veine d’agent infiltré. A quelques mois de Daniel Craig vedette dans son dernier film en tant que James Bond, il existe déjà une longue liste d’interprètes qui souhaitent conserver ce poste. Et maintenant, le protagoniste emblématique de Dead Pool il s’additionne comme un de plus. Pourra-t-il conserver le poste ?

Tout au long de l’histoire du cinéma, nous avons vu non seulement Craig jouer cet agent, il était aussi l’incroyable

et Sean Connery, Roger Moore et Pierce Brosnan. Bien sûr, chacun avec son style a laissé une empreinte sur le public que personne ne pourra effacer. Mais maintenant, il est temps de remplacer Daniel et Reynolds pense que c’est lui. Il est vrai que l’acteur est plus lié à la comédie et à l’humour, mais son dernier film avec

Dwayne Johnson et

Gal gadot pour Netflix, ils vous rapprochent de votre objectif.

« J’ai entendu dire que vous cherchiez un nouveau James Bond. Pourriez-vous accepter un gin tonic canadien au lieu d’un martini ? Si oui, je suis intéressé. » a déclaré Reynolds lors d’un dialogue avec le Times. Ce que dit l’interprète de Wade Wilson est vrai. Des acteurs comme

Tom Hardy, Idris Elba, Sam Heughan, Henry Cavill et la star de Bridgerton, Regé Jean Page Ils sonnent trop fort pour le nouveau James Bond.

En fait, il n’est pas mineur de mentionner que jusqu’à

le rocher cette semaine, il a exprimé son intérêt pour l’agent d’infiltration britannique bien-aimé. Jusqu’à présent, le studio qui produit le film n’a fait aucune déclaration à ce sujet et le secret est toujours total quant à l’éventuel choix qui sera fait. Cependant, il faut dire que parmi les fans le nom qui a le plus été entendu est celui de Tom Hardy.

Concernant ses projets professionnels, Reynolds a annoncé très récemment qu’il se retirerait un temps du métier d’acteur pour se consacrer à son autre passion qu’est le football. Cette année, en plus, pour sortir

Alerte rouge, l’artiste a également joué

mec libre, une comédie qui a été largement acceptée par le public et a réussi à devenir un succès au box-office.

