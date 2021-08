Deadpool et un casse-tête inattendu pour Disney

Alors que Disney réfléchir à comment faire face à un troisième film de Dead Pool, qui pourrait officiellement commencer le tournage l’année prochaine, devra également se rendre devant un tribunal californien pour un procès. La société a été accusée d’avoir volé des logiciels utilisés dans des films tels que Dead Pool, gardiens de la Galaxie Oui La belle et la Bête. C’est une demande qui est en développement depuis longtemps.

Ce qui semblait s’être calmé a refait surface ce jour où un juge fédéral californien a rejeté les allégations de Disney. L’entreprise Arrièreden, basé dans la Silicon Valley, a accusé le studio d’avoir volé une technologie connue sous le nom de MOVA et l’utiliser dans les effets visuels de trois de ses grands film à grand succès des dernières années.







En disant Logiciel Il permet à des acteurs avec un certain maquillage d’être capturés par des caméras spéciales et à un logiciel de le traduire en mouvements informatisés. Des personnages comme Bête de la belle et la Bête, ils ont gagné en expressivité grâce à cette Logiciel. Quelque chose de similaire s’est produit dans le tournage de Dead Pool Oui gardiens de la Galaxie.

La plainte déposée par Arrièreden il entend conserver une partie des bénéfices obtenus au box-office pour ces trois films. Les raisons? ils ont accusé Disney d’utiliser cette technologie dans le cadre de campagnes de promotion de leurs films et d’encourager les fans à acheter des billets pour les projections de ces films. De toutes les bandes, la plus grosse recette a été La belle et la Bête, avec plus de 1 200 millions de dollars.







Dans le cadre de l’affaire, la société basée dans la Silicon Valley a présenté des vidéos dans lesquelles Disney a montré les coulisses de certains films et comment ils se sont vantés de l’utilisation de MOVA. « Cette preuve non spéculative soutient la théorie de Arrièreden d’un lien formel entre l’infraction et le produit de La belle et la Bête, gardiens de la Galaxie Oui Dead Poola écrit le juge Jon Tigar. Dans Disney prétendre que les revenus ne peuvent être liés à l’utilisation de MOVA.

Que sait-on de Deadpool 3?

Depuis que Disney absorbé Renard, les fans de Dead Pool craint pour l’avenir de ce personnage, dont l’humour ne cadrait pas si bien avec celui du Univers cinématographique Marvel (MCU), d’autant plus qu’il est envisagé pour les personnes de plus de 18 ans. Cependant, l’étude sur la souris a trouvé un moyen et a déjà approuvé la production d’un tiers du mercenaire, bien qu’il ne soit pas si clair s’il se connectera avec les autres films de merveille.

Ryan a surpris ses plus de 38 millions de followers avec cette photo. (Ryan Reynolds)



En juin, Ryan Reynolds a partagé une photo sur Instagram montrant des sacs qui semblaient être le masque de Dead Pool. Malheureusement, on ne sait toujours pas s’il s’agissait d’une blague ou si le tournage est sur le point de commencer. Pour le moment, on ne sait qu’avec certitude qui écrira le scénario du nouveau film. C’est à propos des soeurs Wendy Molyneux Oui Lizzie Molyneux Logelin, responsable du dessin animé Les hamburgers de Bob.