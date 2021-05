Deadpool de Ryan Reynolds devrait diriger l’équipe Thunderbolts de Marvel

Nous sommes à une époque de transition dans l’univers cinématographique Marvel. Avengers: Fin de partie fermé de nombreuses portes. Mais de nombreuses autres portes s’ouvrent. Nous avons des émissions de télévision comme WandaVision et Le faucon et le soldat de l’hiver. Redémarrages tels que Les quatre Fantastiques et Lame sont en route. De plus, Ryan Renolds ‘ Dead Pool va continuer sous le régime Disney. Et tandis que Deadpool 3 est en cours de développement, il existe un autre projet qui pourrait utiliser le Merc With a Mouth. À savoir, Thunderbolts.

Avant de plonger, notons que Thunderbolts n’est pas officiellement en développement chez Marvel Studios, que ce soit en tant que film ou émission de télévision. Cela dit, Le faucon et le soldat de l’hiver déplacé beaucoup de pièces pour que le groupe fasse ses débuts dans le futur. Avec cela, cela pourrait présenter l’occasion idéale de plier Wade Wilson dans le plus grand MCU.

Qui sont les Thunderbolts?

le Thunderbolts fait ses débuts dans les pages de Marvel Comics en 1997. Le groupe est apparu pour la première fois dans L’incroyable Hulk # 449 et a été créé par Kurt Busiek. Ils ressemblent à ceux de DC Suicide Squad, un groupe de méchants essayant de faire du bien. Mais ils ne sont pas simplement une copie conforme. Dirigée par Zemo, l’équipe originale de méchants s’est déguisée en héros pour tenter d’exécuter de mauvaises actions. Le groupe a connu diverses incarnations au fil des ans. Parfois, sanctionné par le gouvernement et, parfois, fonctionnant de manière indépendante. Pendant ce temps, un groupe de personnages en rotation a participé à tour de rôle à leurs différentes missions.

Baron Zemo, joué par Daneil Bruhl que nous avons rencontré pour la première fois Captain America: guerre civile, est très présent dans le MCU à la suite des événements de Le faucon et le soldat de l’hiver. Bucky Barnes, alias le soldat de l’hiver, joué par Sebastian Stan, a également été membre de la Thunderbolts parfois, tout comme Punisher et, peut-être plus important encore, Thunderbolt Ross. Dans les bandes dessinées, Ross devient finalement Red Hulk. Reste à savoir si Marvel emprunte ou non cette voie avec la version du personnage de William Hurt. Mais Ross pourrait, à tout le moins, être l’homme du gouvernement derrière l’équipe. Et oui, Deadpool a en effet été associé au groupe avant. Les pièces sont en place.

Que se passe-t-il avec Deadpool dans le MCU?

Lorsque Disney a conclu son accord pour acheter la plupart des actifs médiatiques de Fox au début de 2019, Dead Pool, les X Men et Les quatre Fantastiques les franchises sont effectivement devenues une partie de l’univers cinématographique Marvel. Disney possède Marvel et, en tant que tel, ils ont confié ces personnages au directeur de Marvel Studios, Kevin Feige. Alors que les X-Men Fantastic Four seront redémarrés, Ryan Reynolds s’est avéré extrêmement populaire sous le nom de Wade Wilson. L’idée était de le ramener pour Deadpool 3.

Mais Disney est une bête différente. Ils n’avaient pas fait grand-chose auparavant dans le monde noté R. Dead Pool, en tant que franchise, dépend de la notation R. Oui, le studio et Reynolds se sont réunis et un troisième film, qui sera écrit par Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin de Bob’s Burgers la célébrité. Cela dit, il semble toujours que le studio se soit demandé comment replier ce personnage dans son univers préexistant. La réponse peut être de les regarder en face.

Pourquoi Deadpool a du sens pour diriger les Thunderbolts

Deadpool est le visage d’une franchise extrêmement réussie et aimée. Cela ne veut pas dire que Deadpool est un grand leader. Sûr, Deadpool 2 configurer le X-Force, que nous ne verrons probablement jamais. Du moins pas de sitôt. Mais le fait demeure que Wade Wilson est plus un loup solitaire la plupart du temps. Quoi qu’il en soit, avoir Ryan ReynoldsLa version du personnage diriger une équipe de méchants dans des missions sauvages semble à certains égards une évidence. Peut-être qu’il n’a même pas besoin d’être le « leader » dans un vrai sens, mais en termes de mettre un nom de marque sur l’éventuel Thunderbolts adaptation? Il est difficile d’imaginer un moyen plus efficace, qui a du sens dans l’univers, de renforcer cette propriété intellectuelle particulière aux yeux de ceux qui ne la connaissent peut-être pas.

Thunderbolts est également une propriété qui se prête à un avantage, que ce soit en tant que PG-13 dur ou classé R. C’est là que Deadpool prospère absolument. Et cela n’a même pas besoin d’être idiot. Oui, nous pouvons encore vivre ces aventures dans des films comme Deadpool 3. Mais cela peut nous montrer le côté plus granuleux de Wade Wilson, ainsi que les autres personnages qui composent l’équipe. C’est un moyen logique de donner à Reynolds plus à faire dans le MCU, dans un cadre qui correspond à son personnage, tout en gardant la porte ouverte pour les apparitions en solo. Cela ajoute également une énorme puissance de star à un titre moins connu qui pourrait préparer le terrain pour le succès. Imaginez à quoi ressemblerait une interaction entre Zemo et Deadpool. Imaginez Thunderbolt Ross essayant de garder Wade Wilson sous contrôle. Il y a beaucoup de choses à jouer ici.

Deadpool dirige-t-il les Thunderbolts de Marvel de manière réaliste?

C’est la grande question. En tant que film? Sûr. Il n’est pas difficile de voir Marvel Studios amener Ryan Reynolds à signer sur la ligne pointillée pour un Thunderbolts franchise de films. Comme émission de télévision? C’est potentiellement plus difficile. S’il y a une grande distribution d’ensemble, l’argent devient délicat. Oui, Marvel et Disney le font fonctionner avec certains de ces autres programmes Disney +, mais cela serait, en théorie, à un autre niveau. Mais c’est de Marvel dont nous parlons. Rien n’est impossible à ce stade.

Sujets: Deadpool