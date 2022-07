Deadpool Creator veut Hulk et X-Force dans Deadpool 3

Les fans de Marvel se réjouissent des nouvelles de Dead Pool 3, avec des rumeurs Comic-Con abondent. Alors que Ryan Reynolds et l’équipe derrière les films de l’anti-héros bien-aimé ont travaillé dur pour amener le personnage dans le MCU, Dead Pool le créateur Rob Liefeld a sa propre liste de ce qu’il espère voir lors de la prochaine sortie du Merc with a Mouth.

Bien que rien n’ait encore été confirmé sur ce que la prochaine aventure de Deadpool impliquera, à part le fait qu’elle soit décrite par les écrivains Rhett Reese et Paul Wernick comme une « histoire de poisson hors de l’eau », les théories des fans ont déjà commencé à circuler sur ce qui pourrait figurer dans le threequel , cela conduit généralement à beaucoup de déception lorsque les attentes sont bien supérieures à la réalité. Cependant, il semble que les demandes de Liefeld pour Dead Pool 3 sont tout aussi impatients que les fans sur les réseaux sociaux, comme il l’a récemment déclaré à ComicBook.com :

« J’aurai ma ligne de piquetage. J’aurai ma seule ligne de piquetage d’un, d’accord, ne me taquinez pas avec le numéro 2. Ne m’emmenez pas à Valhalla puis déposez-moi. D’accord, écoutez, nous connaissons tous les deux Deadpool 3, il va interagir avec euh, l’équipe, vous savez, je veux dire, je suis excité à l’idée qu’il traîne avec Hemsworth et ou, euh, vous connaissez Ant-Man, M. Paul Rudd. Je veux dire, ceux sont de grands affrontements. Personnellement, j’adorerais le voir avec Hulk dans un film de copains parce que je pense que Hulk n’était pas mérité. Les gens oublient à quel point il était un micro dans The Avengers. Faisons la poupée de chiffon Deadpool comme il l’a fait Loki, vous savez quoi Je veux dire ? Donc je sais qu’ils ont prévu de grandes choses. Il va certainement interagir avec l’univers Marvel parce que c’est le mouvement par défaut, mais comment savez-vous amener Zazi ? [Beets] et Josh [Brolin] retour? Parce que les fans les adorent. »

Deadpool sera classé R, ce qui pourrait entraver les croisements de personnages

Plus tôt cette année, les fans de DCEU ont été surpris de voir non seulement des membres de la Justice League apparaître dans la finale de Pacificateur, mais voyez aussi Aquaman de Jason Momoa et The Flash d’Ezra Miller avoir un échange grossier et rempli de jurons sur les événements louches. Bien qu’il ait maintenant été confirmé à de nombreuses reprises que Disney n’a pas entravé la Dead Pool 3 équipe de garder le personnage classé R, et de nombreux personnages et événements Marvel et MCU seront référencés dans le film dans le style cinglant et plein d’esprit habituel de Wade Wilson, si Disney autoriserait l’un de leurs personnages familiaux à apparaître directement dans le film est pas clair.

Warner Bros. a toujours été plus indulgent avec ses personnages DC, avec le Harley Quinn la série animée étant strictement réservée aux adultes et celle de James Gunn La brigade suicide empruntant la même route sanglante et en sueur vers un grand succès. Disney a toujours été beaucoup plus protecteur de son image en tant qu’entreprise familiale, et alors que le public international regarde du contenu classé R sur Disney + depuis un an maintenant sous la bannière Stars, la version américaine n’a ajouté que récemment des contrôles parentaux au début pour ajouter du contenu mature tel que le Défenseurs Saga, Logan et l’original Dead Pool films. Ayant déjà vu des réactions négatives à propos de ce changement, l’ajout de certains de leurs héros Marvel les plus connus à un film classé R pourrait être une étape qu’ils ne sont pas encore prêts à franchir.