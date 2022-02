Deadpool a-t-il été repéré dans la dernière affiche de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ?

Doctor Strange dans le multivers de la folie va clairement sortir toutes sortes de camées sur l’univers cinématographique Marvel, avec une affiche récente révélant apparemment une apparition de The Merc With a Mouth lui-même, Dead Pool. L’affiche, qui a été publiée par l’utilisateur de Twitter Mises à jour de Doctor Strange 2montre le docteur Strange de Benedict Cumberbatch brisant la fenêtre du Sanctum Sanctorum, taquine plusieurs variantes du multivers, certains fans aux yeux d’aigle pensant avoir repéré un soupçon de Deadpool.

Doctor Strange dans le multivers de la folie reprendra suite aux événements de Spider-Man : Pas de retour à la maison et la première saison de Loki. Le Dr Stephen Strange, avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, voyage dans le multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux. D’après la récente bande-annonce, il semble que certains de ces nouveaux alliés seront des personnages déjà établis, tels que le capitaine Carter qui a également été taquiné dans cette dernière affiche, ainsi que diverses franchises de la 20th Century Fox, dont le professeur X de Patrick Stewart. , l’idée que Deadpool surgisse pour des aventures multiverselles n’est pas loin du domaine du possible…

FILM VIDÉO DU JOUR

Réalisé par Sam Raimi à partir d’un scénario écrit par Michael Waldron, Docteur étrange 2 met en vedette Benedict Cumberbatch dans le rôle de Stephen Strange, aux côtés d’Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stuhlbarg et Rachel McAdams. Doctor Strange dans le multivers de la folie emmènera le MCU dans des endroits où il n’a jamais été auparavant, établissant sans aucun doute l’avenir de la franchise, y compris Les X-Men, Les Quatre Fantastiques, et, semble-t-il, Dead Pool.

Le créateur de Deadpool, Rob Liefeld, a récemment confirmé la plupart des rumeurs en cours





Renard du 20e siècle

Ajoutant de l’huile au feu déjà extrêmement réchauffant, Dead Pool le créateur Rob Liefeld a récemment confirmé que bon nombre des rumeurs en cours entourant Doctor Strange dans le multivers de la folie sont en effet vraies. « Je pense qu’il est prudent de dire certaines choses, vous venez de dire que c’est là-bas, ça se passe. C’est dans, ça a été vu… Et alors mec, donne-nous beaucoup de ça », a déclaré Liefeld.

Selon la légende de la bande dessinée, le studio teste actuellement la projection Doctor Strange dans le multivers de la folie maintes et maintes fois, dans l’espoir qu’ils puissent rendre cette exploration du multivers encore plus excitante que les goûts de Spider-Man : Pas de retour à la maison. « Mais oui, Docteur Strange… pour répondre à cette autre question et, vous savez, à tout ce qu’ils testent. J’ai en quelque sorte l’impression que chaque… résultat de chaque test rapporté dans la presse est « Nous devons mettre plus de trucs cool dans ce film » », a poursuivi Liefeld.

Cela inclura apparemment l’ajout d’autant de personnages appartenant auparavant à la 20th Century Fox que possible à la procédure, ce qui inclurait, bien sûr, Dead Pool. « Tu veux que je le voie six fois, tu en apportes un peu [Fox-Marvel] des trucs dans… Et en fait, je sais qu’à un certain niveau, une partie est déjà là », a ajouté Liefeld. « Je viens de révoquer tous – chacun de mes [Marvel] les laissez-passer viennent d’être révoqués.

Les fans devront attendre un peu pour découvrir à quel point les événements de Doctor Strange dans le multivers de la folie vont obtenir, avec la suite de Marvel prévue pour le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.





Doctor Strange dans le multivers de la folie L’art officiel révèle un premier regard sur l’Amérique Chavez Doctor Strange 2 art donné aux acteurs et à l’équipe révèle les principaux héros et d’autres indices sur le thriller d’horreur MCU.

Lire la suite





A propos de l’auteur