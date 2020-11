"Deadpool 3" travaux en cours: Disney s’engage "Bob’s Burgers"Auteurs

Fans de Marvel, réjouissez-vous: le mercenaire à la grande gueule est de retour! Après que l’on ne sache pas pendant longtemps comment les héros de Fox continueraient après l’accord avec Disney, la suite « Deadpool 3 » est maintenant poussée avec impatience. Une chose est déjà certaine: Ryan Reynolds reviendra en tant qu’acteur et producteur de premier plan. De plus, la bonne équipe d’auteurs a été trouvée.

Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin écriront le scénario de « Deadpool 3 », rapporte Deadline. Le duo connaît son chemin autour de l’humour grossier: les sœurs Molyneux ont été auteurs de la série de dessins animés « Bob’s Burgers » pendant plusieurs années, et en 2017 elles ont reçu un Emmy.

Le mois dernier, Ryan Reynolds a rencontré une poignée de scénaristes, et finalement la star hollywoodienne et les responsables de Marvel Studios ont choisi les sœurs Molyneux, selon le rapport Deadline. La prochaine partie sera le premier film « Deadpool », dont le scénario n’est pas écrit par les auteurs précédents Rhett Reese et Paul Wernick.

R-rating ou pas de R-rating, telle est la question

« Deadpool 3 » sera le premier film solo sur l’anti-héros, dans lequel la filiale de Disney, Marvel Studios, aura un doigt dans le jeu. De nombreux fans craignent donc que Marvel n’oblige le mutant au grand gueule à utiliser un ton plus mature pour l’adapter à l’univers cinématographique Marvel existant de Disney. Mais l’inquiétude semble infondée: selon les informations de Deadline, « Deadpool 3 » devrait apparaître comme ses prédécesseurs avec un R-Rating adulte.

Vous cherchez un nouveau directeur?

Jusqu’à présent, la question du réalisateur reste totalement non résolue. Le journal de l’industrie spécule qu’un nouveau cinéaste devrait être embauché, car le réalisateur de « Deadpool 2 », David Leitch, a un calendrier bien rempli jusqu’à la fin de 2021. On ne sait pas encore quand exactement « Deadpool 3 » sera tourné. Cependant, si tout se passe bien, le film pourrait sortir en salles dès 2022 ou 2023.