Deadpool 3 se passe officiellement à Disney

Réjouir! Il a maintenant été confirmé que le Merc with a Mouth reviendra en Deadpool 3, avec Ryan Reynolds tous prêts à reprendre le rôle de l’anti-héros Marvel. Des réunions auraient eu lieu avec des écrivains au cours du mois dernier, avec Reynolds entendant un assortiment de pitchs d’une variété de scribes talentueux, s’installant enfin sur Bob’s Burgers duo Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin pour écrire le très attendu Dead Pool threequel.

Il n’y a eu aucun mot sur ce qui serait fait avec le personnage depuis l’acquisition de Fox par Disney, et bien qu’il y ait eu des chuchotements du X Men rejoignant finalement l’univers cinématographique Marvel, rien n’a été mentionné sur le R-rated Dead Pool. Le penchant du personnage pour la violence sanglante et le langage grossier a amené beaucoup de gens à se demander comment exactement Deadpool pourrait être introduit dans le monde familial de Les Vengeurs et Homme araignée, et s’il reste à voir si cela se produira un jour, Reynolda et les sœurs Molyneux ont clairement trouvé un moyen de poursuivre la franchise Deadpool sous la bannière Disney.

Deadpool 3 est encore au tout début de son développement, mais l’embauche des sœurs Molyneux pour écrire le scénario marque un pas en avant majeur pour obtenir le prochain Dead Pool film en production. Outre le retour de Ryan Reynolds et des sœurs Molyneux à bord, des sources auraient déclaré que le film serait à nouveau noté R comme les deux tranches précédentes. Il a également été affirmé que Deadpool 3 obtiendra un nouveau directeur, avec Deadpool 2 le réalisateur David Leitch est incroyablement occupé tout au long de 2021. Alors que des initiés ont déclaré que Leitch serait plus que bienvenu pour diriger le troisième Dead Pool film, il est peu probable qu’il soit libre de le faire.

Quant à Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin, si vous ne reconnaissez peut-être pas leurs noms, vous reconnaîtrez sûrement certains de leurs travaux. Les sœurs ont écrit sur la comédie animée Bob’s Burgers, qui suit Bob Belcher avec sa femme et ses 3 enfants et la gestion de leur restaurant, pendant quelque temps. Leur nouvelle série animée, Le Grand Nord, à propos d’un père célibataire et de sa famille étrange de l’Alaska, devrait sortir en première sur Fox l’année prochaine et a déjà été renouvelé pour une deuxième saison.

La première Dead Pool, sorti en 2016, a présenté au public Ryan Reynolds comme Wade Wilson, qui, après avoir été informé d’une maladie en phase terminale, se porte volontaire pour être expérimenté par un scientifique tordu travaillant pour une agence loufoque. Le laissant déformé, mais lui conférant également des capacités mutantes, Wilson devient l’anti-héros Deadpool et mène une mission de vengeance en un seul homme sur les personnes impliquées.

La suite, Deadpool 2, a été libéré en 2018 et reprend avec le Merc alors qu’il tente de protéger un jeune mutant nommé Russell des autorités. Après avoir été jeté en prison, Deadpool s’échappe et forme une équipe de mutants pour empêcher un soldat qui voyage dans le temps appelé Cable de tuer Russell.

le Dead Pool La franchise a été un énorme succès jusqu’à présent, à la fois critique et financier, et il ne fait aucun doute que les fans ont hâte de voir plus du personnage et ce que Disney et Marvel feront de lui. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

