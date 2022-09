Deadpool 3 révèle la date de sortie et le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine

Le troisième volet de »Dead Pool » vient de confirmer sa date de première et une co-star qui rejoindra Ryan Reynolds. Dans une vidéo publiée sur le compte de Reynolds, l’acteur a plaisanté sur les longs tourments qu’il a dû endurer pour amener Deadpool dans l’univers cinématographique Marvel. Après une formation au montage de plusieurs heures et donnant toute son âme à la recherche de l’histoire de »piscine morte 3 », à la fin il finit par dire qu’il n’a »rien trouvé ».

Puis il prétend avoir eu »une idée », et c’est alors que l’acteur Hugh Jackman marche derrière lui et Reynolds demande s’il est prêt à jouer à Wolverine une fois de plus, ce à quoi Jackman répond « Oui, bien sûr Ryan », terminant la vidéo avec la date de sortie de « Deadpool 3 » pour le 6 septembre 2024.

Jackman est connu pour jouer le rôle de Wolverine depuis le film » X-Men » de 2000, ayant une grande popularité en tant que protagoniste du personnage ayant trois films en solo. Sa dernière participation était dans » Logan » de 2017, beaucoup assurant qu’il s’agit de l’un des meilleurs films de super-héros de tous les temps.

D’autre part, Reynold est apparu aux côtés de Jackman dans » X-Men Origins » en 2009 en tant que Deadpool avec de nombreux fans applaudissant sa performance. Cependant, son apparition était limitée à ce film uniquement et ce n’est qu’en 2016 que son film solo » Deadpool » est sorti, qui a reçu les éloges de la critique et des fans.

La longue production de « Deadpool 3 » a inquiété certains fans, puisque quatre ans se sont écoulés depuis le deuxième film et il n’y a pas eu beaucoup de détails sur le projet. Les écrivains Rhett Reese Oui Paul Wernick Ils ont récemment souligné que Disney et Marvel leur avait apporté son soutien pour « maintenir le ton et la vision » qu’ils avaient pour le troisième film, le personnage ne perdant pas son essence lors de ses débuts au MCU.

Préparez-vous à voir le retour de Ryan Reynolds en tant que Deadpool et Hugh Jackman en tant que Wolverine dans »Deadpool 3 », qui sortira en salles le 6 septembre 2024.