Deadpool 3 ramènera Morena Baccarin dans le rôle de Vanessa et Stefan Kapičić dans le rôle de Colossus

Le très attendu Dead Pool suite, Dead Pool 3ramènera à la fois Morena Baccarin et Stefan Kapičić dans le rôle de Vanessa et le X Men membre Colossus, Date limite a confirmé. Ils rejoindront Ryan Reynolds, qui est prêt à diriger à nouveau le projet en tant que Wade Wilson alias Deadpool et Hugh Jackman, qui fera un retour surprise en tant que X Men le favori des fans, Wolverine.





La nouvelle survient peu de temps après que Morena Baccarin a mis en doute le retour de Vanessa, qui a été controversée « réfrigérée » au début de 2018. Deadpool 2 avant d’être ramené à la vie à la fin. « Qu’est-ce qui se passe avec Deadpool 3? C’est une très bonne question », a déclaré Baccarin plus tôt ce mois-ci. « Je dois être très diplomate à propos de ce que je dis ici. J’aimerais y être. Pour l’instant, nous ne nous sommes pas mis d’accord sur les conditions, et tout le monde fait de son mieux et fait de son mieux. Mais, ça peut marcher ou pas, je ne sais pas.

De toute évidence, les conditions ont été remplies depuis, avec le retour de Vanessa et de Colossus, qui ont fait leur Dead Pool débuts dans la première sortie grâce à la voix de Stefan Kapičić, la physicalité d’André Tricoteux et la capture de performances, offrant une certaine cohérence à la franchise alors qu’elle fait son chemin dans l’univers cinématographique Marvel.

Réalisé par Shawn Levy et écrit par Rhett Reese et Paul Wernick, Baccarin et Kapičić rejoindront également Karan Soni et Leslie Uggams, qui reprendront leurs rôles respectifs en tant que meilleurs amis de Deadpool, Dopinder et Blind Al. La Couronne La star Emma Corrin incarnerait le méchant de la pièce, avec Succession l’acteur Matthew Macfadyen a récemment rejoint le casting.





De quoi parle Deadpool 3 ?

L’intrigue de Dead Pool 3 reste secret, avec un synopsis récent (dans le style typique de Deadpool) irritant qui n’offre absolument rien. « Un autre chapitre de la série torride, violente et bien sûr hilarante de Deadpool », indique le synopsis. Alors que les détails de l’histoire pour Dead Pool 3 restent en grande partie secrets, il y a maintenant de vives rumeurs selon lesquelles le trio Marvel suivra Wade Wilson et Logan alors qu’ils se lancent dans un road trip. Une intrigue que Ryan Reynolds nous a dévoilée il y a quelques temps. « Il est essentiel d’avoir des discussions ouvertes, honnêtes et saines sur la santé mentale. En retweetant #BellCause pour la cause, vous pouvez faire une différence. Au cas où cela ne suffirait pas, avant que Disney n’achète Fox, Deadpool 3 allait être un road trip entre Deadpool et Logan. Style Rashomon. Pour de vrai », a déclaré l’acteur via les réseaux sociaux lors de l’acquisition de 20th Century Fox par Disney.

Beaucoup s’attendent maintenant à ce que Dead Pool 3 inclura le multivers et la TVA dans une certaine mesure, avec Hugh Jackman ajoutant de l’huile sur ce feu en révélant qu’il jouera un « double rôle » dans le threequel. Alors, verrons-nous différentes versions de Wolverine et Deadpool ? Ou peut-être que Deadpool rencontrera enfin le vrai Hugh Jackman ? Seul le temps nous le dira…

Dead Pool 3 devrait sortir le 8 novembre 2024, dans le cadre de la phase six du MCU.