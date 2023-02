Deadpool 3 : quel personnage aura Emma Corrin dans le MCU

in

La participation d’Emma Corrin à Deadpool 3 a été récemment confirmée, rejoignant Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Quel personnage l’actrice jouera-t-elle ?

©GettyEmma Corrin

Emma Corrin C’est une actrice qui, à l’âge de 27 ans, a réussi à avoir un impact sur l’industrie cinématographique hollywoodienne pour sa performance impressionnante en tant que princesse de Galles, Lady Diana, dans la populaire émission de télévision La Couronne. Nous pouvons également souligner un film intéressant de lui dans Première vidéo à côté du musicien Harry Styles: mon policier. On parle d’une figure montante qui rejoint le casting de Dead Pool 3.

Ryan Reynolds a reçu l’interprète de cette manière dans les réseaux: « Nouvel ajout à la famille! La famille Deadpool, pour plus de clarté. C’est comme une vraie famille, sauf avec moins de jurons… Bienvenue, Emma Corrin !. À partir de ce moment, beaucoup se sont demandé quel serait le rôle de l’actrice dans le troisième volet du Mercenario Bocón, qui sera le premier à faire partie de la Univers cinématographique Marvel.

Quel personnage joue Emma Corrin dans Deadpool 3 ?

Les premières informations sur Internet, par Daniel R.P.K.un initié renommé qui connaît ces questions, souligne que Emma Corrin voudrait jouer danger, l’intelligence artificielle de la salle d’entraînement des X-Men made android. Rappelons que le groupe de mutants utilisait une salle où ils s’entraînaient aux différentes situations qu’ils pouvaient rencontrer sur le champ de bataille, comme combattre des sentinelles.

danger Au début, c’était une salle de formation hautement équipée qui plus tard, grâce à une mise à jour du Empire chiitecommence à développer sa sensibilité et devient rapidement un ennemi implacable des X-Men qui dans cette nouvelle entrée de Dead Pool serait interprété par Emma Corrin comme le méchant du film comme prévu Date limite.

En plus de Ryan Reynolds comme Deadpool et Emma Corrin En tant qu’antagoniste, ce troisième épisode du Mercenary Gobber mettra en vedette le retour de Hugh Jackman qui donnera vie, une fois de plus, à Wolverine, le mutant aux griffes d’adamantium doté d’un facteur de guérison qui le rend difficile à tuer. L’acteur australien s’entraîne comme jamais pour retrouver l’apparence physique du héros. Le film viendra au cinéma le 8 novembre 2024.

