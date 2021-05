Deadpool 3 Mieux vaut avoir un camée Hugh Jackman, ou Ryan Reynolds obtient un billet

Hugh Jackman et l’officier John Dobkowski de la New York City Parks Enforcement Patrol menacent Ryan Reynolds avec un « ticket » s’il ne met pas le Logan acteur en Deadpool 3. Pendant des années, Jackman et Reynolds ont eu une sorte de rivalité amicale en prenant constamment des photos de l’autre dans des apparitions à la télévision et sur les médias sociaux. Samedi, Jackman a fait avancer la querelle en publiant une vidéo Instagram pour Reynolds.

« Bureau[r] Dobkowski vous offre des conseils de carrière incroyablement intelligents [Ryan Reynolds]. Le partage, c’est bienveillant », dit Jackman dans la légende. Dans la vidéo, un Hugh Jackman présente Dobkowski à Reynolds. Il dit alors à l’officier de répéter ce qu’il venait de dire à Jackman. Comme l’explique Dobkwoski, Reynolds pourrait se retrouver face à une amende dans la ville de New York s’il ne trouve pas un moyen d’inclure Jackman dans Deadpool 3.

« Hé, Ryan. Tu dois faire entrer ce gars Deadpool 3, même si c’est pour un camée de dix minutes », dit l’agent Dobkowski dans le clip.« Ce serait génial. Ce film sera tellement cool, tellement génial. Cela fera exploser le box-office. «

«Ou je vais te contraindre,» chuchote Jackman hors champ, guidant l’officier. « Ou je te ferai un ticket quand tu viendras à New York! » Ajoute Dobkowski.

Les progrès avancent plutôt lentement, mais Deadpool 3 est en préparation aux studios Marvel. Après qu’une version précédente du scénario de Rhett Reese et Paul Wernick ait été lancée, Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin (Bob’s Burgers) ont été amenés à écrire le scénario. En janvier, Kevin Feige a confirmé que la suite serait notée R comme ses prédécesseurs. Il a également été révélé que la suite se déroulerait dans le MCU. Le tournage commencera provisoirement à la fin de 2022.

« Ça ne sera pas [filming] cette année « , a déclaré Feige précédemment à Collider. » Ryan est un acteur très occupé et très réussi. Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons maintenant faire, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage. «

Jackman publie la vidéo et encourage même l’officier à contraindre Ryan Reynolds semble suggérer que le Logan star serait potentiellement à bord pour un Deadpool 3 camée. Vraisemblablement, Reynolds serait tout aussi désireux de faire venir Jackman à un certain titre. En fait, comme l’acteur l’a révélé en janvier, le plan initial pour Deadpool 3 était de présenter Wolverine en tant que personnage principal aux côtés de Wade Wilson dans un film de voyage bizarre.

« Avant que Disney n’achète Fox, Deadpool 3 allait être un road trip entre Deadpool et Logan. Rashomon style. Pour de vrai », a tweeté Reynolds.

Il est essentiel d’avoir des discussions ouvertes, honnêtes et saines sur la santé mentale. En retweetant #BellLetsTalk tu peux faire la différence. Au cas où cela ne suffirait pas, avant que Disney n’achète Fox, Deadpool 3 allait être un road trip entre Deadpool et Logan. Style Rashomon. Pour de vrai. – Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 28 janvier 2021

Une date de sortie n’a pas encore été fixée pour Deadpool 3, mais il faudra un certain temps avant que les fans ne voient la suite. La bonne nouvelle est que cela donnera à Reynolds et aux scénaristes suffisamment de temps pour réfléchir à une manière créative d’inclure Jackman, qu’il s’agisse de Logan, d’un autre personnage ou même simplement de Hugh Jackman. Auparavant, Deadpool s’était inséré dans X-Men Origins: Wolverine avant d’affronter le vrai Ryan Reynolds dans Deadpool 2 scènes post-crédit, donc tout est possible dans un Dead Pool film. Cette nouvelle nous vient de Hugh Jackman sur Instagram.

