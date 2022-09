Deadpool 3 : Marvel confirme la date de sortie et le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine

merveille

La nouvelle la plus attendue des fans de Deadpool a été confirmée à travers une vidéo postée par Ryan Reynolds sur ses réseaux sociaux. Voyez quand le troisième film arrive!

© GettyDeadpool 3 : Marvel confirme la date de sortie et le retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine.

Tandis que le Univers cinématographique Marvel continué d’avancer, il y avait une question importante pour les fans sur le traitement qui serait donné à Dead Pool au sein de la franchise et s’il y aurait des nouvelles de son troisième film. Après de multiples déclarations, sa production a finalement été officiellement annoncée, publiant sa date de première et la surprise du retour de Hugh Jackman comme Wolverine.

L’achat de Renard de la part de Disney signifiait l’appropriation de plusieurs super-héros de merveille qui ne pouvait pas être utilisé dans MCU pour des questions de droits et l’un d’eux était le mercenaire le plus aimé des fans. Bien qu’il y ait eu des doutes, puisqu’il s’agit d’un film avec une violence extrême et des mots risqués, de la part de la société, ils ont assuré qu’ils garderaient le personnage tel que nous le connaissions sous la classification R. Après avoir annoncé à Shawn Prélèvement en tant que réalisateur du troisième film, des nouvelles importantes sont arrivées.

+Hugh Jackman rejoint le MCU

Les réseaux sociaux ont été secoués dans l’après-midi de mardi lorsque Ryan Reynolds a posté une vidéo parlant du long métrage, mais a été surpris à la fin en confirmant que Hugh Jackman reprendra son rôle de Wolverine. Bonjour à tous, nous sommes très tristes d’avoir perdu D23, mais nous travaillons très dur sur le prochain film Deadpool depuis longtemps.mentionne le protagoniste avant la grande annonce. Regardez la vidéo ici!

« J’ai vraiment dû chercher mon âme sur celui-ci. Sa première apparition dans le MCU doit évidemment se sentir spéciale. Nous devons rester fidèles au personnage, trouver une nouvelle profondeur, une nouvelle motivation, un sens. Chaque Deadpool doit se démarquer et C’était un défi. » Incroyable que cela m’ait forcé à aller au plus profond de moi. Et je… je n’ai rien. Oui, ça se vide complètement ici. Et terrifiant. Mais nous avons eu une idée », continue dans le clip. Puis ça casse : « Hey Hugh, tu veux jouer à Wolverine une fois de plus », alors que Jackman passe devant Walker, qui répond, « Ouais bien sûr, Ryan. ».

+ Quand est sorti Deadpool 3 ?

La date de sortie affichée sur la vidéo montre que piscine morte 3 sortira en salles le 6 septembre 2024. Les fans de X-Men ont déjà marqué leurs calendriers pour le prochain rendez-vous avec Hugh Jackmanqui avait déclaré avoir dit au revoir au super-héros, mais force est de constater que son amitié avec Ryan Reynolds était plus fort et un autre événement unique nous attend dans le MCU. Attendons!

