Deadpool 3 La dernière rumeur affirme que Ben Affleck reviendra en tant que Daredevil

Un autre jour, une autre rumeur, et celle-ci ne manquera pas d’exciter les fans de Marvel, car Ben Affleck aurait été repéré sur le tournage de la prochaine sortie du MCU, Dead Pool 3. Alors qu’Affleck est désormais connu pour jouer Batman dans l’univers cinématographique de DC, il fut un temps où l’acteur appartenait au monde de Marvel, incarnant Matt Murdock alias Casse-cou en 2003. Cette dernière rumeur est une gracieuseté de KC Walsh (via Cinemablend) et suggère qu’Affleck pourrait à nouveau arborer le cuir rouge de Casse-cou alors que Deadpool et Wolverine traversent le multivers.







Sorti en 2003 et réalisé par Mark Steven Johnson, Casse-cou a présenté au public The Man Without Fear à peu près au même moment que le deuxième X Men film, X2 : X-Men United. Affleck ouvre la voie en tant que Matt Murdock, un avocat aveugle qui se bat pour la justice dans la salle d’audience et dans les rues de New York en tant que justicier masqué Daredevil, avec le héros Marvel se battant avec les personnages classiques Elektra (Jennifer Garner) Bullseye (Colin Farrell ) et le Caïd (Michael Clarke Duncan).

Très enraciné dans l’ère du début des années 2000 (comme avec des chansons comme Evanescence et beaucoup de fils de fer), le retour d’Affleck en tant que Casse-cou ferait certainement un moment agréable pour la foule dans Dead Pool 3. On ne peut qu’imaginer ce que le Merc With a Mouth aurait à dire à ce sujet…







Deadpool 3 sera dirigé par Wade Wilson et Wolverine

Ateliers du 20ème siècle

Alors que l’intrigue de Dead Pool 3 reste secret, le synopsis officiel de la suite du MCU n’offrant rien en termes de détails et disant simplement: « Un autre chapitre de la série Deadpool torride, violente et bien sûr hilarante », il semble de plus en plus probable que le Dead Pool threequel suivra Wade Wilson et Wolverine se lançant dans un road trip à travers le multivers.

Bien que rien n’ait été officiellement confirmé, des rumeurs en cours prétendent que Deadpool et Wolverine uniront leurs forces dans Dead Pool 3, se frayant un chemin à travers le multivers et peut-être poursuivi par la Time Variance Authority. Ainsi, Dead Pool 3 pourrait servir à la franchise de dire au revoir aux itérations de plusieurs de ces personnages, y compris The X-Men, qui se sont produits sous 20th Century Fox, avec des rumeurs sur le retour de Ben Affleck en tant que Daredevil ajoutant du carburant à ce feu particulier.

Réalisé par Shawn Levy et écrit par Rhett Reese et Paul Wernick, Dead Pool 3 devrait jouer Ryan Reynolds dans Deadpool et Hugh Jackman dans Wolverine aux côtés de Morena Baccarin dans Vanessa, Leslie Uggams dans Blind Al, Karan Soni dans Dopinder, Brianna Hildebrand dans Negasonic Teenage Warhead, Shioli Kutsuna dans Yukio et Stefan Kapičić dans Colossus. La Couronne La star Emma Corrin incarnerait le méchant de la pièce, avec Succession l’acteur Matthew Macfadyen a récemment rejoint le casting.

Dead Pool 3 devrait sortir aux États-Unis le 3 mai 2024, dans le cadre de la phase cinq du MCU.