Deadpool 3 : intrigue, date de sortie et classement en salles

Le troisième volet de l’irrévérencieux Dead Pool commence sa production, et bien que ce soit actuellement Disney qui ait les droits sur le personnage, de nombreux fans doutent que le film change de ton, les scénaristes Rhett Reese Oui Paul Wernickils ont assuré que »piscine morte 3 » aura le même humour que les épisodes précédents.

« Deadpool va être Deadpool », a déclaré Wernick lorsqu’on lui a demandé si Disney avait dit aux scénaristes de rendre le personnage de Marvel plus familier. « Ne vous en faites pas », a ajouté Reese. « Disney a été très favorable à cela. Maintenant, quand il s’agit d’une blague particulière, si nous franchissons la ligne, nous pourrions entendre à un moment donné, ‘Peut-être pas cette blague.’ Mais je pense qu’ils l’ont incroyablement soutenu. . » que nous faisons, parce qu’évidemment nous le faisons séparément d’eux depuis longtemps, et je pense qu’ils ont vu celui qu’ils ont eu leur propre succès encore plus grand. »

L’acteur Ryan Reynolds reviendra pour donner vie à Deadpool, avec le premier volet en 2016 et sa suite en 2018. Les deux films de Deadpool ont été des succès critiques et commerciaux et un troisième film solo est entré en développement en novembre 2016. Cependant, après l’acquisition de 20th Century Fox, Disney a confirmé que « Deadpool 3 » sera développé par Marvel Studios et se déroulera dans l’univers cinématographique Marvel.

Reese et Wernick, qui ont également écrit les deux films Deadpool, souhaitent explorer la nouvelle vie de Deadpool dans le MCU. « C’est absolument excitant de réunir le gang, d’avoir une nouvelle toile de fond dans le MCU avec de nouveaux personnages, de nouveaux méchants, ce genre de choses », a déclaré Reese. Lorsqu’on leur a demandé s’ils prévoyaient d’entrer dans le MCU dans Deadpool 3, Reese et Wernick ont ​​répondu : « Oh ouais ! »

Distribution et date de sortie Deadpool 3

Mis à part Reynolds, seule Leslie Uggams a été confirmée pour revenir en tant que Blind. Al est le seul autre personnage des précédents films Deadpool qui devrait revenir pour le troisième film. Zazie Beetz Oui Morena Baccarinqui ont joué respectivement Domino et Vanessa dans la franchise, ont précédemment déclaré qu’ils ne savaient pas s’ils reviendraient.

»Deadpool 3 » n’a pas encore de date de sortie.