Deadpool 3 : ils confirment qu’ils maintiendront le ton R du film

Les scénaristes de Deadpool 3 avaient été séparés du projet pour rejoindre plus tard et travailler sur l’histoire tout en conservant la cote R.

Lorsque Disney j’achète Renard a été réalisé avec les propriétés de la X Men Oui Dead Pool. Adaptez les mutants à Univers cinématographique Marvel Cela peut être un peu compliqué, mais ajouter le Merc with the Mouth avec son humour acide et sa violence extrême est définitivement un risque pour The House of Mouse, qui ne travaille généralement pas sur ce genre de projets R-Rated, quelque chose que le personnage de Ryan Reynolds il y est très habitué.

C’est l’acteur qui a confirmé en 2019 que le film continuait et l’année suivante Disney a annoncé que Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin reprendraient les livres du film. Ils sont connus pour leur travail sur la série animée Les hamburgers de Bob. Plus tard le numéro un merveilleKevin Feige, a assuré que l’enregistrement du film commencerait en 2022.

Deadpool est venu à Disney

Ensuite, il y a eu une autre modification substantielle qui pourrait bien être un signe de La Maison de la souris : la réincorporation au projet des scénaristes originaux de Dead Pool, Rhett Reese et Paul Wernick. Y avait-il un script défini ou devront-ils repartir de zéro ? Ensuite, il y a la question de travailler avec une nouvelle société de production qui pourrait être en désaccord avec l’humour et la violence de Wade Wilson.

Parler avec repaire de geek Reese a déclaré : « Maintenant, quand il s’agit d’une blague particulière, si nous franchissons la ligne, nous entendons à un moment donné, ‘Peut-être pas cette blague.’ Mais je pense qu’ils ont été incroyablement favorables à ce que nous faisons, parce qu’évidemment nous le faisons en dehors d’eux depuis longtemps, et je pense qu’ils ont vu le succès et qu’ils ont eu leur propre encore plus grand Succès. Alors j’espère que c’est un mariage fait au paradis. »

Le scénariste poursuit son analyse : « C’est absolument excitant de retrouver le gang, d’avoir une nouvelle toile de fond dans le MCU avec de nouveaux personnages, de nouveaux méchants, ce genre de choses. Vous savez, ce n’est pas un mariage qu’on a forcément vu venir. Fox et Disney, c’était une chose distincte de notre processus de narration, mais nous trouvons absolument le coup de chance et l’or dans cette situation, ou nous essayons. ».

Shawn Prélèvement est le directeur chargé de piscine morte 3 qui ne semble pas subir de retard avec le changement d’écrivains alors que Ryan Reynoldscomme des millions de fans à travers le monde, attendent que Wade Wilson entre dans le Univers cinématographique Marvel. Brisera-t-il le quatrième mur comme il l’a fait dans ses précédents épisodes de Fox? S’il conserve son ton, ce sera un défi de taille pour les responsables de l’adapter au reste du MCU.

