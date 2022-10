Deadpool 3, Fantastic Four, Blade et Avengers : Secret Wars ont de nouvelles dates de sortie

merveille

Avec la nouvelle que Marvel a mis le film Blade en attente, un effet cascade s’est produit avec d’autres productions de la marque. Comment est le calendrier ?

© GettyKevin Feige de Marvel

merveille avait annoncé ses plans ambitieux pour les phases 5 et 6 de son univers cinématographique qui comprenaient les débuts tant attendus de Lame et les Les quatre Fantastiques ainsi qu’un double événement pour mettre fin à ce que nous appelons le Saga du multivers. Cependant, une complication avec l’un de ses films semble donner des maux de tête aux dirigeants de la marque.

le premier est Lamequi passera à la date du 6 septembre 2024 qui avait auparavant le troisième film de Dead Pool. Ça donne merveille près d’une année supplémentaire complète pour trouver un réalisateur et résoudre les problèmes de production signalés de ce film. piscine morte 3 sortira en salles le 8 novembre 2024, réunissant Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans le rôle de Deadpool et Wolverine de X-Men Origins: Wolverine en 2009 et marquant le retour de l’Australien en tant que mutant après Logan de 2017.

Marvel retarde plusieurs projets

Les Les quatre Fantastiques quittera entièrement 2024 et sortira dans les salles du monde entier le 14 février 2025. Le réalisateur de WandaVision, Matt Shakman, a récemment été embauché pour diriger le redémarrage de cette franchise bien-aimée qui attend beaucoup des fans de la marque. Aucun des personnages FF a été choisi jusqu’à présent.

Avengers : Guerres secrètes, sera publié six mois plus tard que prévu. Il sortira désormais en salles le 1er mai 2026. Quoi qu’il en soit, Avengers : la dynastie Kang est toujours sur la bonne voie pour une sortie le 2 mai 2025. Cela comblera également l’écart de six mois entre les deux films et donnera aux téléspectateurs vengeurs l’écart traditionnel d’un an entre les deux films dans le calendrier de sortie.

Il semble que le Saga du multivers devra prendre un peu plus de temps pour son point culminant et ses franchises bien-aimées comme Dead Pool, Lame Oui Les quatre Fantastiques ils prendront un peu plus de temps que le fandom ne l’aurait souhaité, mais la bonne nouvelle parmi ces retards est que sûrement merveille il utilisera le temps supplémentaire pour réaliser une meilleure connexion entre ces projets et nous donnera finalement un matériel de meilleure qualité.

