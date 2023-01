Deadpool 3 est une promenade tonale sur la corde raide, déclare Ryan Reynolds

Dead Pool Star Ryan Reynolds a détaillé la difficulté de réunir à la fois Wade Wilson et Logan dans Dead Pool 3. S’adressant à The Wrap, Reynolds a décrit le Dead Pool suite, qui mettra en vedette le retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine, comme une «marche sur la corde raide» en ce qui concerne le ton.





« Je pense que c’est une marche sur la corde raide. Je veux dire que la plupart de ces films sont toujours un ton sur la corde raide, donc dans ce cas, cependant, vous avez une collision de deux personnages assez emblématiques qui existent dans l’univers auxiliaire Marvel. [laughs] – nous sommes dans l’univers cinématographique Marvel à ce stade. »

Selon Reynolds, Dead Pool 3 est un acte d’équilibre, car ils s’efforcent de rendre justice à la fois à Deadpool et à Wolverine tout en naviguant dans leur entrée dans le MCU.

« C’est vraiment une sorte de trouver un moyen de servir ces deux personnages qui se sentent extraordinairement authentiques pour chacun d’eux, et je pense que ces deux torts feront en fait un bien d’une très bonne manière. »

Détails du terrain pour Dead Pool 3 restent un mystère à ce stade, mais on s’attend à ce que la suite trouve Wade et Logan se lançant ensemble dans un road trip. Un road trip qui verra le duo s’entretuer. Et puis à nouveau à la gorge l’un de l’autre après qu’ils se soient tous les deux régénérés.

Hugh Jackman veut que Deadpool 3 Wolverine soit meilleur que jamais

La nouvelle du retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine dans Dead Pool 3 a été une surprise majeure pour presque tout le monde. Il avait longtemps été dit que Jackman ferait sa dernière apparition en tant que membre des X-Men en 2017 Loganl’acteur expliquant récemment pourquoi il a décidé de reprendre le rôle dans le Dead Pool troisquelle.

« Je pensais vraiment que j’avais fini. Comme, j’étais en paix avec ça », a déclaré Jackman à propos de sa dernière apparition prévue dans Logan. « On m’a demandé tous les jours, soit dans des interviews, soit Ryan Reynolds m’a téléphoné, ‘Pouvons-nous recommencer?’ Je suis comme, ‘Non, j’ai fini.’ Quelqu’un m’a dit, je pense que c’était Deb, c’est ma femme, elle a dit : ‘Tu sais, après ça, qu’est-ce que tu veux vraiment faire ?’ Et je conduisais juste un jour plus tard et j’ai pensé: ‘Qu’est-ce que je veux?’ Et ça m’est venu comme ça, parce que quand je continue de penser à moi et à Ryan et Deadpool et Wolverine, qui sont des rivaux classiques de la bande dessinée, il y a aussi une dynamique que je n’ai jamais vraiment eu à faire auparavant en tant que Wolverine. »

Maintenant, avec Wolverine prêt à faire un retour triomphal aux côtés de The Merc with a Mouth, Jackman a pour objectif de rendre cette représentation meilleure que jamais. Et se prépare à aller au gymnase, et à frapper fort au gymnase.

« Je fais huit spectacles par semaine en ce moment, donc je ne soulève des poids que trois fois par semaine », a-t-il déclaré. « Mais je m’y mettrai une ou deux fois par jour dès que ce sera fait dans un mois. Et j’aurai six mois pour me préparer, et j’ai toujours la même approche à chaque fois que j’y vais. Je veux que ce soit mieux que jamais, que je sois en meilleure forme que jamais, plus capable de faire des choses que jamais », a-t-il déclaré. ajoutée. « Je reçois juste l’incitation supplémentaire de sortir Ryan Reynolds chaque jour. »

Réalisé par Shawn Levy et écrit par Rhett Reese et Paul Wernick, Dead Pool 3 est désormais prévu pour le 8 novembre 2024.