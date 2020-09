Deadpool 3: date de sortie prévue, distribution, intrigue et toutes les nouvelles informations !!

Après le succès de Deadpool 2, les fabricants sont de retour avec sa suite. Les fabricants y travaillent et cela arrivera bientôt. La suite n’était pas censée se produire car elle ne faisait pas partie de l’annonce de la phase 4 de Marvel à Comic-Con 2019.

De plus, les scénaristes du film, Rhett Reese et Paul Wernick ont ​​assuré à tout le monde que la troisième suite se produirait définitivement.

Deadpool 3 mises à jour du film

Ryan Reynolds a déclaré au début des années 2020 que la suite se produirait mais devra attendre. Et honnêtement, le public estime que l’attente en vaut la peine.

Pour l’instant, il est difficile de confirmer quoi que ce soit sur la suite. Une liste de dates de sortie a été suggérée mais elles sont toutes restées non confirmées jusqu’à présent.

Il y a beaucoup de choses qui doivent être triées, comme comment Deadpool peut-il entrer dans l’univers Marvel avec d’autres personnages. Le tournage du film n’a pas encore commencé et nous ne pouvons donc pas parler de la bande-annonce aussi.

Deadpool 3 Acteurs

Il est vraiment très difficile pour le moment de confirmer qui sera là dans le film. Mais on peut s’attendre à ce que les membres du casting des prédécesseurs de Deadpool 3 puissent faire une apparition.

Gardons-le secret car il n’est pas encore confirmé. Nous pourrions également avoir une surprise à la hauteur de nos attentes élevées concernant ce film. Le genre de super-héros sera présent dans le film.

Parcelle Deadpool 3

Encore une fois, comme rien n’est confirmé, l’intrigue du film l’est aussi. Mais le public pourrait s’attendre à un changement dans les directions de l’ensemble du film.

Un nouveau personnage serait en quelque sorte un essai différent et quelque chose de nouveau pour les téléspectateurs. Mais il n’y aura pas de changements aussi importants que le précédent attirait les téléspectateurs et une intrigue complètement différente ne surprendra peut-être pas trop le public.

Et pour l’instant, Ryan Reynolds s’efforce de garder ses fans informés et occupés avec ses mises à jour sur les réseaux sociaux. De plus, Deadpool 3 représenterait les superhits Fox plutôt que de s’impliquer dans le MCU.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂