Deadpool 3 : confirmé qui dirigera Ryan Reynolds dans le film Marvel

Quelques heures après la première de The Adam Project sur Netflix, des détails sur le prochain film de l’acteur sont ajoutés. Découvrez pourquoi la nouvelle excite tant ses fans.

©IMDBRyan Reynolds se prépare pour Deadpool 3.

Les films de Ryan Reynolds Ils sont synonymes de réussite. L’acteur sait très bien quel genre de productions son public aime et comment les réaliser, à la fois en tant que producteur et en tant qu’acteur principal, pour réussir au box-office. Regardez simplement l’événement qui a causé Notice rouge au Netflix ou Le projet Adam, qui vient de faire sa première sur le géant du streaming. Par conséquent, pensez déjà à un nouvelle suite à Dead Pool et dans l’équipe qui l’accompagnera.

Le personnage de Marvel -dont les deux premiers films sont disponibles sur Étoile+ pour l’Amérique latine – reviendra une fois de plus avec un troisième volet. Et ce n’est pas tout, car le super-héros particulier mettra en vedette le travail d’un réalisateur adoré du public. Selon The Hollywood Reporter’s Heat Vision, le film fonctionnera avec Shawn Prélèvement diriger l’équipe et répéter une fois de plus la formule réussie.

C’est que ce ne sera pas la première fois qu’ils travaillent ensemble : ils l’ont fait récemment en Le projet Adamqui, bien qu’il ne soit dans le service d’abonnement que depuis quelques heures, accumule déjà d’excellentes critiques, et en FreeGuyune boom au box-office en 2021. Pour l’instant, Disney – qui a acquis Renard du 20e siècle– n’a pas officiellement confirmé la nouvelle, mais ce ne sera qu’une question de temps avant que la participation du cinéaste ne devienne un fait.

La vérité est que l’on sait peu de choses sur piscine morte 3. En fait, les détails de son intrigue sont inconnus et il y a des spéculations sur une série de changements dans la franchise. Ryan Reynolds a tenu en dialogue avec Collide : « J’espère qu’il y aura quelques mises à jour sur Deadpool le plus tôt possible. Donc je peux entrer dans le thème du film avec des choses un peu plus claires et définitives pour la suite”.

Pourquoi la nouvelle enthousiasme-t-elle les fans ? Il y a quelque temps, Shawn Levy avait annoncé qu’il envisageait de réunir deux grands amis et figures : Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Bien que certains spéculent sur le retour de l’acteur comme carcajous, beaucoup d’autres pensent que ce ne sera pas le bon film pour les voir ensemble à l’écran. La vérité est que le script est toujours en cours grâce à Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin et tout cela dans le temps d’être modifié.

