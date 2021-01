"Deadpool 3" Confirmé dans le cadre du MCU – et avec une cote R

On était discret récemment sur le mercenaire à la grande gueule, mais maintenant il y a enfin une mise à jour pour « Deadpool 3 ». Kevin Feige, directeur de Marvel Studios, révèle dans une interview le début du tournage et les effets de l’accord entre Disney et 20th Century Fox pour la suite.

A savoir pas d’original! Les deux premières parties de « Deadpool » tournaient toujours sous 20th Century Fox, c’est pourquoi après la vente du studio aux fans de Disney craignaient que « Deadpool 3 » ne soit trop efféminé. Après tout, Disney est connu pour son programme familial. Le Merc with a Mouth ne s’intègre que dans une mesure limitée …

Deadpool reste effronté comme d’habitude!

Mais Kevin Feige donne le feu vert dans une interview avec Collider: « Le film obtient une cote R et nous travaillons actuellement sur le scénario, Ryan [Reynolds] est en train de lire un brouillon. « La cote R américaine-américaine peut être comparée à une cote de 16 ou plus dans ce pays.

Si toutes les personnes impliquées sont satisfaites du scénario sur lequel travaillent actuellement les sœurs Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Loeglin, le tournage peut être envisagé.

Ryan Reynolds est trop occupé

Selon Feige, cela ne se produira pas avant 2022 au plus tôt: « Le film ne sera pas tourné cette année. Ryan est un acteur très occupé et très réussi. Il y a beaucoup de choses que nous avons déjà annoncé que nous ferons à l’avance. Nous sommes heureux. mais que le travail a commencé. » Kevin Feige fait naturellement référence aux productions de « Doctor Strange 2 », « Captain Marvel 2 », « Thor 4: Love and Thunder » ou « Spider-Man 3 ».

En tout cas, force est de constater que « Deadpool 3 » -Haudegen Wade Wilson fait désormais officiellement partie de l’univers cinématographique Marvel (MCU). « Nous avons à nouveau un personnage complètement différent dans le MCU et Ryan est une force de la nature. C’est tout simplement génial de le voir donner vie au personnage. »

Mais cela signifie aussi: avant 2023, il ne devrait pas y avoir de retrouvailles avec le mercenaire à grande gueule sur grand écran.