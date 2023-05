Deadpool 3 commence officiellement le tournage

Il commençait à sembler que ce moment ne viendrait jamais, mais la production a officiellement commencé le Dead Pool 3. Depuis la sortie de Deadpool 2 en 2018, la star Ryan Reynolds a essayé de faire une suite, et il a été officiellement annoncé l’année dernière que Dead Pool 3 était en travaux. Non seulement la suite ramènerait Reynolds en tant que Deadpool, mais le film mettra également en vedette le retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine, le trio servant essentiellement de version Marvel Cinematic Universe de Le couple étrange. Il a depuis reçu une date de sortie du 8 novembre 2024.





Ces derniers mois, il avait été taquiné que le tournage arrivait bientôt. Jackman a fourni des aperçus de sa formation Wolverine sur les réseaux sociaux. Reynolds avait également affirmé l’année dernière que le plan était de commencer le tournage juste avant l’été 2023. Maintenant, un message partagé avec Stefan Kapicic‘s Instagram Stories a confirmé que la production a officiellement commencé. L’acteur, qui revient en tant que Colossus dans le threequel, a posté une photo annonçant que « Dead Pool 3 a commencé la production aujourd’hui », accompagné du mot « confirmé ». Vous pouvez voir une image de la publication Instagram Stories ci-dessous.

Kapicic n’est pas le seul personnage de retour confirmé pour la suite. Il a également été signalé que le nouveau film ramènerait d’autres Dead Pool des stars de cinéma comme Morena Baccarin comme Vanessa, Rob Delaney comme Peter, Leslie Uggams comme Blind Al, Brianna Hildebrand comme Negasonic Teenage Warhead, Shioli Katsuna comme Yukio et Karan Soni comme Dopinder. Emma Corrin et Matthew Macfadyen ont également rejoint le casting dans des rôles mystérieux.





Deadpool 3 devient une réalité

Shawn Levy dirige Dead Pool 3 après avoir travaillé avec Ryan Reynolds sur Gars libre et Le projet Adam. Rhett Reese et Paul Wernick ont ​​écrit le scénario avec des révisions supplémentaires par Reynolds, Levy et Zeb Wells. Reynolds et Levy produisent également avec Kevin Feige.

Bien que le film place officiellement Deadpool dans l’univers cinématographique Marvel, il ne faut pas s’attendre à ce que le mercenaire titulaire ait moins de bouche. Il a été confirmé que le film sera classé R, le premier de tous les films se déroulant dans le MCU à avoir cette note. Mais faire moins n’aurait pas vraiment l’impression d’être un Dead Pool film, et cela a laissé Feige donner à Reynolds and Co. la bénédiction dont ils ont besoin pour garder Dead Pool 3 R-évalué. Feige est clairement très enthousiasmé par le projet.

« C’est incroyable. Et nous avons Hugh Jackman qui revient pour notre premier film Deadpool au sein du MCU », a déclaré Feige à EW à propos du threequel. « C’est notre premier film classé R. Le retour de Hugh est incroyable… Pour lui, et pour moi, et je pense que pour tous les fans de Marvel, c’est incroyable ce qui s’est passé au cours de ces 23 années. C’est très complet -circle le faisant revenir dans ce nouveau film Deadpool. »

Dead Pool 3 sortira dans les salles de cinéma le 8 novembre 2024.