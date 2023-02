Deadpool 3 avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman : synopsis officiel

Nouveaux détails du film »Dead Pool 3 » viennent d’être dévoilés. Le nouvel épisode mettant en vedette Ryan Reynolds prévoit de commencer à enregistrer le 22 mai aux Pinewood Studios de Londres. Le troisième film sera la première fois que Deadpool apparaîtra dans l’univers cinématographique Marvel, accompagné de Wolverine de Hugh Jackman.

Selon de nouveaux rapports, l’histoire de » Deadpool 3 » conduira directement aux événements de » Avengers: The Kang Dynasty », son histoire étant pertinente pour le prochain épisode de la saga » Avengers ». Un petit synopsis du film vient d’être dévoilé :

»Deadpool utilise la machine à voyager dans le temps de Cable pour voyager dans le futur et sauver Wolverine de la mort. Logan ne sait pas qui est ce type et veut qu’il parte, mais l’utilisation d’une machine à remonter le temps et l’évolution de l’histoire les placent sur le radar de la Time Variation Authority.

La Time Variation Authority est une bureaucratie interdimensionnelle de Marvel Comics introduite pour la première fois dans le MCU dans la série « Loki ». Disney+. Ici Tom Hiddleston il joue le personnage principal, tandis qu’Owen Wilson partage la vedette en tant qu’analyste travaillant pour AVT, Mobius M. Mobius. Wilson est déjà programmé pour participer à »Deadpool 3 ».

Reynolds et Jackman se sont parlé sur les réseaux sociaux alors qu’ils suivaient une routine d’entraînement intense pour se préparer à la production du film. Lorsque le duo a annoncé l’inclusion de Jackman dans « Deadpool 3 », ils ont laissé entendre que l’intrigue n’annulerait pas la fin héroïque de Wolverine dans « Logan » en 2017.

»Deadpool 3 » sera réalisé par Shawn Lévi, qui a travaillé avec Reynolds sur » Free Guy » et » The Adam Project ». Le tournage devrait durer cinq mois, de mai à octobre. Deadpool 3 devrait actuellement sortir en salles le 8 novembre 2024.