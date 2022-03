Deadpool 3 aura Shawn Levy comme nouveau directeur

Le troisième opus du super-héros irrévérencieux de Marvel semble commencer sa production, car Studios Marvel vient de confirmer que » Dead Pool 3 » aura Shawn Prélèvement comme son gérant. Cette annonce vient avec la surprise que Levy a récemment réalisé deux films mettant en vedette Ryan Reynolds »Free Guy » et »The Adam Project », donc maintenant avec »Dead Pool 3 » ce sera son troisième film consécutif avec Reynolds.

Reynolds lui-même a célébré la nouvelle avec un post sur son compte twitter officiel écrivant : »Le troisième film de ma trilogie Shawn Levy sera un peu plus poignant, » avec une image faisant allusion au film »The Adam Project. ‘ mais dans que nous pouvons apprécier à la fois son personnage Free Guy et Deadpool.

Reynolds a joué l’anti-héros préféré des fans de bandes dessinées merveilleuses pour la première fois dans le film »X-Men Origins: Wolverine » avec une version altérée du personnage qui n’a pas fini d’enchanter les fans.

Ce n’est qu’en 2016 qu’il a eu l’occasion de rendre justice au personnage avec le premier volet de « Deadpool » réalisé par Tim Miller. Reynolds a ensuite repris le rôle dans « Deadpool 2 » en 2018, réalisé par David Leitch.

La franchise » Deadpool » a été l’une des plus prolifiques pour la franchise » X-Men » de Fox, gagnant un total de 785 millions de dollars dans son premier versement et 782,6 millions de dollars dans son second. .

Après sa sortie en 2016, »Deadpool » a également établi le record du film R-rated le plus rentable de l’histoireun record qui a ensuite été battu par »Deadpool 2 » en 2018, et qui est actuellement détenu par la bande DC »Joker ».

Rhett Reese et Paul Wernick, qui ont participé à l’écriture du scénario du film original, travaillent actuellement sur »Dead Pool 3 ». Alors que Reynolds reviendra certainement pour le troisième opus, il reste à voir si l’une de ses co-stars de l’ère Fox rejoindra également le nouvel opus.

La compagnie Walt Disney a acquis 21st Century Fox en 2019, ce qui signifie que les personnages X-Men qui résidaient auparavant avec Fox, y compris Deadpool, peuvent désormais apparaître dans l’univers cinématographique Marvel. Cependant, pendant un certain temps, il n’était pas clair si Deadpool obtiendrait un troisième film sous la bannière Disney, étant donné que Marvel Studios ne réalise généralement pas de films classés R.

Maintenant, il reste à attendre plus de nouvelles sur »Deadpool 3 » qui sera réalisé par Shawn Levy et avec Ryan Reynolds.