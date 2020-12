Deadpool 3 annonce l’espoir de Logan Star pour le retour de X-23

Pour chaque projet qui obtient le feu vert à Hollywood, dix autres sont laissés de côté, victimes d’un mauvais timing ou de circonstances qui ne se réunissent tout simplement pas de la bonne manière. Quelque chose de similaire est arrivé à Fox X Men franchise qui a été récemment cédée à Disney. L’actrice Dafne Keen, qui a joué le rôle de la fille de Wolverine Laura aka X-23 dans Logan, a récemment déclaré à Looper que l’annonce de Deadpool 3 under Disney lui a donné l’espoir d’un film dérivé pour sa propre version de X-23.

« J’ai 100% d’espoir. J’essaie de ne pas trop espérer au cas où cela ne se produirait pas, mais j’espère vraiment que c’est le cas parce que j’ai adoré jouer Laura. Elle occupe une place très spéciale dans mon cœur. et elle est un personnage incroyable. Et pour être honnête, toute la situation de Deadpool 3 m’a vraiment, vraiment rendu heureux parce que, évidemment, quand Disney a acheté Fox, je soupçonnais qu’ils n’allaient plus faire de films classés R, mais après avoir donné le feu vert à Deadpool est un excellent signe pour les autres films classés R. «

Pour de nombreux fans, Logan représente les meilleurs aspects de Fox X Men films, un récit graveleux, violent, mais sincère du Vieil homme Logan scénario de la bande dessinée. Longtemps présenté comme la dernière course de Hugh Jackman dans son rôle emblématique de Wolverine, Logan vu le personnage de nombreuses décennies dans le futur. Luttant pour trouver un moyen de survivre avec un professeur X gravement malade, Logan découvre qu’il a une fille perdue depuis longtemps avec les mêmes pouvoirs que lui, chassé par une organisation perverse.

Le reste du film a vu Logan et Laura essayer de se réconcilier avec leur relation, et Wolverine essayer de s’acquitter de ses fonctions et de sauver la personne qui était devenue la plus importante pour lui. Bien qu’elle n’apparaisse que dans ce film, le point de vue de Keen sur Laura est rapidement devenu un grand favori des fans, et l’actrice avait précédemment confirmé qu’il y avait eu des plans pour un X-23 spin-off avant que la franchise ne débarque à la porte de Disney.

« Certaines personnes de Fox m’ont dit qu’il y en aurait peut-être un autre, mais c’était il y a longtemps quand nous tournions, et ils ne m’ont plus jamais contacté. J’ai l’impression que nous ne sommes qu’au début, il y a plus à être dit, et c’est une course de relais. J’entre en jeu quand ils ont déjà écrit et fait la pré-production et ont décidé de faire le film, donc dès qu’ils disent, «allez», j’irai volontiers chaque fois. «

Tandis que Dafne Keen peut ne plus jamais mettre les griffes, elle reste reconnaissante pour les relations qu’elle a nouées sur les plateaux de Logan, mentionnant: « J’ai envoyé [Hugh] un texto l’autre jour – nous bavardions un peu. Nous restons toujours en contact. Il a été une personne énorme et très importante dans ma vie. « Il sera intéressant de voir si Disney voudrait amener Keen en tant que Laura pour leur redémarrage du X Men, considérant que la plupart des fans conviennent qu’elle correspond mieux au rôle que toute autre actrice. Cette nouvelle est apparue pour la première fois chez Looper.

Sujets: X-23, Deadpool 3