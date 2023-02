Deadpool 3 ajoute la star de la couronne Emma Corrin en tant que méchant

La prochaine suite de Marvel, Dead Pool 3a trouvé son méchant, avec La Couronne étoile Emma Corrin tous prêts à se joindre à la procédure. Comme l’a révélé Deadline, les détails du rôle de Corrin dans la sortie du film de bande dessinée restent actuellement un mystère, mais il a été révélé qu’ils joueront l’un des méchants de la pièce face à Ryan Renolds et Hugh Jackman en tant que duo anti-héros, Deadpool et Wolverine. .





En fait, Reynolds s’est depuis tourné vers les médias sociaux pour accueillir Corrin au Dead Pool famille en disant: « Nouvel ajout à la famille! La famille Deadpool, pour plus de clarté. Ce qui ressemble à une vraie famille, sauf qu’il y a moins de jurons… Bienvenue, Emma Corrin !

Mieux connu pour avoir joué le rôle de Diana, princesse de Galles dans la quatrième saison de la série Netflix La CouronneEmma Corrin a également joué dans les goûts de Grantchester et Pennyworth sur le petit écran, ainsi que Inconduite, mon policier, et L’amant de Lady Chatterley sur grand écran. Corrin a été acclamé par la critique pour sa performance dans La Couronneremportant finalement un Critics’ Choice Television Award, un Golden Globe et un Screen Actors Guild Award, entre autres.

Bien que des détails plus spécifiques sur le rôle de Corrin dans Dead Pool 3 restent un mystère pour le moment, ils feront sans aucun doute un ajout très bienvenu à la suite de Marvel. Alors, que les théories et les spéculations commencent…





Deadpool 3 trouvera le personnage rejoignant l’univers cinématographique Marvel

Renard du 20e siècle

Dead Pool 3 sera la première sortie du Merc With a Mouth depuis l’acquisition de Fox par Disney. Ainsi, Deadpool rejoindra enfin le MCU dans le prochain threequel. Alors que les détails de l’intrigue pour Dead Pool 3 reste un mystère à ce stade, on s’attend à ce que la suite trouve Wade et Logan se lançant ensemble dans un road trip. Reynolds s’est rendu sur les réseaux sociaux en 2021 pour révéler l’idée qu’il avait en tête pour le Dead Pool threequel disant: «Il est essentiel d’avoir des discussions ouvertes, honnêtes et saines sur la santé mentale. En retweetant #BellCause pour la cause, vous pouvez faire une différence. Au cas où cela ne suffirait pas, avant que Disney n’achète Fox, Deadpool 3 allait être un road trip entre Deadpool et Logan. Style Rashomon. Pour de vrai. »

D’autres rumeurs et théories ont même suggéré que Dead Pool 3 adoptera la plus grande méta-approche jusqu’à présent dans la franchise. Utilisant la folie du multivers, il a été suggéré que Wade et Logan se lancent dans un road trip pour tenter d’échapper à l’univers Fox et entrer dans celui de Marvel avant que le premier ne s’effondre définitivement.

Corrin rejoint un casting qui comprend Ryan Reynolds dans le rôle de Wade Wilson alias Deadpool et Hugh Jackman dans le rôle de Logan alias Wolverine. Le retour de Jackman a été une surprise majeure, l’acteur ayant déclaré dans le passé que 2017 Logan serait sa dernière apparition en tant que personnage bien-aimé. Mais, il reviendra, l’acteur ayant récemment révélé comment il se remettait en forme pour jouer le super-héros Marvel.

Réalisé par Shawn Levy et écrit par Rhett Reese et Paul Wernick, Dead Pool 3 est désormais prévu pour le 8 novembre 2024.