Deadpool 3 a-t-il vraiment besoin d’être classé R dans le MCU?

Original Dead Pool Le réalisateur Tim Miller pense que la franchise pourrait très bien se passer d’une note R en raison des performances de son étoile principale. En 2016, Ryan Reynolds a fait ses débuts en tant qu’anti-héros grossier dans le premier Dead Pool avec Miller dans le fauteuil du réalisateur. Malgré les craintes que le film ne fonctionne pas bien dans les salles en raison de sa cote R, Dead Pool a été un énorme succès au box-office, établissant le record à l’époque en tant que film classé R le plus rentable.

La suite de 2018 Deadpool 2 a également été un succès retentissant. En respectant la cote R, la suite a réussi à surpasser l’original, établissant de la même manière le record du film classé R le plus rentable jusqu’à ce que Joker a été publié en 2019. La 20th Century Fox a encore testé les eaux avec une note plus douce en publiant également la coupe PG-13, Il était une fois Deadpool, plus tard cette année. Il a supprimé le contenu classé R du film mais a ajouté de nouvelles scènes avec Fred Savage et Deadpool spoofing La princesse à marier.

Il a été rapporté que Deadpool 3 est en préparation aux studios Marvel, et certains fans ont émis l’hypothèse que le studio appartenant à Disney donnerait à la suite une note PG-13. La préoccupation de nombreux fans est qu’un Dead Pool le film n’aurait tout simplement pas le même impact sans sa cote R dure. Dans une récente interview à Inverse, on a demandé à Tim Miller si le personnage énervé pouvait exister dans le MCU sans être «radicalement changé pour le pire», et voici ce que le Dead Pool directeur avait à dire.

« Oui. Je pense que la vision de Ryan Reynolds sur le personnage et la façon dont il embrasse ce type particulier de folie – même si vous disiez qu’il n’utilisera pas de mots de quatre lettres – serait toujours là. Il est toujours ce personnage. Vous pouvez retirez-en les parties notées R si vous le vouliez et ce serait toujours Deadpool si Ryan le faisait. «

Quoi qu’il en soit, le directeur de Marvel, Kevin Feige, a déjà confirmé les plans du studio pour Deadpool 3 être noté R. Il a également suggéré que Dead Pool sera probablement la seule exception de Marvel Studios, car aucun autre film en cours de développement n’est destiné à avoir une cote R. Cela inclut le prochain Lame redémarrer avec Mahershala Ali, que de nombreux fans espéraient également être noté R.

« Je pense que nous ciblons tout ce que nous faisons pour les enfants et les adultes, donc je pense que votre question est plus adulte ou notée R », a déclaré Feige en février, via Deadline. « Autre que Dead Pool, qui s’est déjà imposé comme un certain genre et une certaine note, que nous avons déjà dit que nous ne gâcherions pas lorsque nous avons commencé à travailler sur Dead Pool-ce que nous avons-à part cela, nous n’avons pas rencontré une histoire ou un scénario ou le voyage d’un personnage qu’un PG-13, ou le ton, ou les notes que nous avons utilisées jusqu’à présent nous ont empêchés. «

Feige a ajouté: « Nous n’avons pas été retenus par [PG-13]. Si jamais nous le sommes, alors il peut certainement y avoir une discussion qui peut avoir lieu maintenant qu’il y a d’autres [outlets]. Mais cela n’a tout simplement pas été le cas. Nous avons raconté toutes les histoires que nous voulions avec la tonalité et la note que nous avons maintenant. « Il va falloir un certain temps avant de voir Deadpool 3, car le tournage ne devrait pas commencer avant la fin de 2022. Cette nouvelle nous vient d’Inverse.

