Deadpool 3 a commencé le tournage avec le retour de ce personnage emblématique

Tediber Matelas Tediber 90x190 - Livraison en 24h à 72h gratuite, marque française, 100 nuits d'essai et retours gratuits. Paiement en 3x ou 12x

Découvrez le matelas 90x190 Tediber, le meilleur de 3 technologies : mousse PU, mémoire de forme & mousse d'accueil pour un confort ferme et accueillant. Le matelas est fabriqué en France et en Belgique et il est disponible du 70x190 au 120x200 cm en taille simple et du 140x190 au 200x200 cm en taille double (13 tailles), il convient à toutes les morphologies. Comprimé et roulé dans sa boite, le matelas Tediber est livré en express et gratuitement. Le matelas est composé d'une première couche de 19cm de mousse polyuréthane haute densité (40 kg/m3) à cellules ouvertes pour un soutien ferme et progressif, une seconde couche de 3,5cm de mousse à mémoire de forme (45 kg/m3) pour une répartition optimale des points de pression et enfin une dernière couche de 2,5cm en mousse d'accueil polyuréthane (45kg/m3) pour un accueil moelleux et rebondi en plus de réguler parfaitement la température. La housse du matelas est en fibre de tencel et le coutil en polyester. Entièrement déhoussable, l'entretien du matelas est facile avec la housse lavable et hypoallergénique. Livré en 1 à 5 jours ouvrés dans toute la France. 100 nuits d'essai. Retour simple et gratuit. 10 ans de garantie pleine. Découvrez plus de 55 000 avis clients sur notre site avec une note moyenne de 4,6/5. Commandez vite votre matelas 1 ou 2 places !