Deadpool 3 a changé sa date de sortie : Quand sortira-t-il maintenant ?

Elodie Details Tétine 3+ mois - Sweet Date

Dans la vaste sélection de tétines Elodie pour bébés et nourrissons, vous trouverez un style qui convient à chaque caractère et à chaque personnalité. Sobre, fantaisiste ou tout simplement ravissante, il y en a pour tous les goûts. Ces tétines de haute qualité sont dotées d’une téterelle orthodontique qui aide à prévenir les futurs défauts d’alignement dentaire et favorise le développement sain des dents et de la mâchoire de votre bébé. Des instructions complètes sur l’utilisation sont fournies dans l’emballage. N’oubliez pas de choisir une attache-tétine Elodie assortie pour compléter le style et garder toujours la tétine propre et accessible. Tétine orthodontique Cette tétine est dotée d’une téterelle en silicone de haute qualité. La forme orthodontique de la téterelle aide à prévenir les problèmes dentaires et favorise un développement sain des dents et de la mâchoire de votre bébé. Le contour et la forme de la tétine sont également parfaits pour les petites bouches et facilitent leur prise en main. Matériaux de haute qualité La collerette est fabriquée en plastique TRITAN™ durable, résistant aux chocs et exempt de BPA. La téterelle est en silicone de qualité alimentaire qui ne se détériore pas et résiste longtemps. Facilité d’entretien Nettoyage et stérilisation aisés dans de l’eau bouillante. Des instructions complètes sur l’utilisation sont incluses. Sécurité homologuée Testé et approuvé selon la norme de sécurité européenne BS EN 1400 : 2013+A1:2014. Orifices de ventilation La collerette de la tétine est munie d’orifices de ventilation qui permettent à l’air de circuler autour de la bouche et contribuent à prévenir les irritations cutanées. Elle est conçue avec des bords arrondis et lisses qui ne frottent jamais sur les petites joues sensibles.