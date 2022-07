‘Deadpool 1 et 2’ et ‘Logan’ arriveront au catalogue Disney+

Plate-forme Disney+ Ce sera la maison de deux des personnages mutants les plus aimés du public, depuis le »Dead Pool » O »Logan » sera bientôt disponible dans votre catalogue. La société a annoncé que les deux épisodes populaires de Fox dans la franchise du »X Men » seront les derniers films de super-héros à rejoindre le service, avec » Deadpool », » Deadpool 2 » et » Logan » arrivant le 22 juillet.

En raison des scènes plus violentes de ces films par rapport aux autres titres Marvel disponibles sur Disney+, la société a invité ses utilisateurs à revoir et à ajuster leurs applications de contrôle parental. Pour célébrer la nouvelle maison de streaming de Deadpool, les fans présents au Comic Con à San Diego, ils peuvent obtenir un chimichanga gratuit en camion au camion »Disney+ Deadpool ».

Les films » Deadpool » suivent Wade Wilson, un mercenaire farfelu et grossier qui acquiert la capacité de régénérer n’importe quelle blessure ou blessure après avoir subi un traitement dangereux pour son cancer en phase terminale. Étant l’un des personnages les plus irrévérencieux de la bande dessinée, Deadpool profite de chaque instant pour briser le quatrième mur et s’adresser directement au public.

mettant en vedette Ryan Reynolds, les deux films se sont avérés être d’énormes succès au box-office et ont recueilli des critiques positives de la part des fans et des critiques. Suite à l’acquisition de Fox par Disney, Deadpool devrait rejoindre l’univers cinématographique Marvel dans son troisième film solo, qui en est actuellement aux premiers stades de la production.

Par contre, le film »Logan » laisse de côté la folie et la comédie pour une histoire beaucoup plus sérieuse. Ici, nous voyons un vieux Wolverine, où nous avons pu apprécier la participation de Hugh Jackman comme l’un des mutants les plus reconnaissables et les plus brutaux des X-Men. Le héros principal est contraint d’entreprendre une dernière mission alors qu’il risque sa vie pour protéger une jeune femme aux pouvoirs similaires aux siens qui fuit une agence obscure.

Après la performance acclamée par la critique de Jackman dans » Logan », de nombreux fans du personnage ont été déçus que l’acteur se soit retiré du rôle, mais malgré son insistance, l’acteur a déclaré publiquement qu’il ne voulait pas reprendre son rôle. . Pourtant, de nombreux fans attendent toujours le jour où Jackman reviendra jouer le personnage au sein du MCU à un moment donné.

»Deadpool », »Deadpool 2 » et »Logan » seront disponibles sur Disney+ le 22 juillet.