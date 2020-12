Deadman Wonderland Saison 2 NETFLIX: Date de sortie et histoire

La première de Deadman Wonderland a eu lieu il y a près de dix ans, mais avec la tendance de la série sur Netflix, les fans se demandent pourquoi il n’y a pas de saison 2.

En ce qui concerne les séries animées d’hier et d’aujourd’hui, Netflix fait des choses fantastiques et fait découvrir le genre à un tout nouveau public.

Aujourd’hui, un anime vieux de près d’une décennie est à la mode sur la plateforme – ah la puissance du streaming à accès instantané.

Deadman Wonderland est un anime adapté d’une série manga originale incroyablement populaire portant le même nom.

La saison 1 de la série est sortie en 2011, mais avec la tendance de la série sur Netflix, de nombreux fans se demandent quand un deuxième épisode sera sorti.

DEADMAN WONDERLAND SAISON 2 : RENOUVELLEMENT

Malheureusement, il est très peu probable que nous obtenions un jour une deuxième saison de la série d’anime Deadman Wonderland.

En 2015, la société de production de l’anime, Manglobe Inc., est passée sous administration judiciaire avec une dette d’environ 350 millions de yens, soit environ 2,5 millions de livres sterling ou 3,2 millions de dollars. Cela signifie que les créateurs, producteurs, animateurs et réalisateurs originaux sont tous divisés et travaillent pour des sociétés différentes.

Cependant, il ne faut jamais dire jamais et il y a toujours la possibilité que l’anime soit repris par une autre société de production quelque part dans le futur.

On peut espérer qu’en raison de la tendance de l’émission sur Netflix, il y ait une résurgence dans le public et que la plateforme envisage de la transformer en une série originale.

DEADMAN WONDERLAND SAISON 2 : DATE DE SORTIE

Comme l’anime est actuellement mort [homme] dans l’eau, nous n’avons aucune information sur la date de sortie de la deuxième saison.

Cependant, si l’anime est repris, nous pourrions le voir revenir dès le début de l’année 2021.

DEADMAN WONDERLAND SAISON 2 : HISTOIRE

La saison 1 de Deadman Wonderland ne couvre qu’environ les 12 premiers chapitres de la série originale de 58 chapitres, ce qui signifie qu’il y a beaucoup d’éléments à mettre en avant.

Si la série est renouvelée un jour pour une deuxième saison, on pourrait s’attendre à ce que l’histoire continue à partir du dernier point que nous avons vu – la mort de Ganta.

Sans vouloir dévoiler d’éventuels spoilers, nous savons que Karako et d’autres personnages se sont échappés du pays des merveilles de Deadman et que l’identité de l’homme rouge est toujours inconnue.

Gardez un œil sur cette page pour les mises à jour de la saison 2 de Deadman Wonderland.