Deadly Premonition revient sur le Xbox Store

Si au début du mois dernier nous avons célébré le retour de plusieurs titres qui avaient été précédemment retirés de la boutique numérique Xbox, y compris la célèbre Brutal Legend, nous devons aujourd’hui faire de même avec la réincorporation de Deadly Premonition dans la boutique Microsoft. Le titre original de la Xbox 360 est à nouveau en vente au prix de 19,99 €, ce qui nous permet de l’acheter et de le jouer sur notre Xbox One si nous ne l’avons pas fait à l’époque.

Les informations proviennent d’un utilisateur de resetera, qui a fait écho à la nouvelle. De plus, il est important de noter que récemment de Redmond, ils auraient intégré des titres Xbox 360 rétrocompatibles dans le magasin Microsoft actuel, de sorte que Il ne serait plus nécessaire d’avoir une carte de crédit enregistrée pour pouvoir acquérir ces titres.

L’un des titres cultes de Swery65, Prémonition mortelle

Prémonition mortelle, un jeu aimé par beaucoup et détesté par beaucoup d’autres, est une aventure à la troisième personne qui puise directement dans le magnum opus de David Lynch, Pics jumeaux. De plus, son gameplay s’inspire directement de titres tels que Resident Evil 4 et Shenmue, intégrant des mécanismes de monde ouvert où il y aura de nombreux personnages curieux, chacun avec sa propre vie et ses routines particulières. Et où aussi, si nous voulons faire partie de nombreux événements qui auront lieu dans le titre, nous devions être au bon endroit au bon moment.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent lire d’autres titres de la personne créative, Hidetaka «Swery65» Suehiro, vous avez D4: Dark Dreams Don’t Die, l’un des tout premiers titres Xbox One et qui a fait un grand usage de Kinect, bien qu’il soit possible de le jouer en utilisant un contrôleur traditionnel.