Deadliest Catch Saison 18 Episode 23 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens cherchaient vraiment Deadliest Catch Saison 18 Episode 23 Date de sortie. Les fans de cette série sont vraiment très curieux de voir ce prochain épisode. Vous êtes nombreux à faire des recherches à ce sujet partout sur Internet. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

C’est une série télévisée documentaire américaine. Cette série a été créée par Thom Beers et racontée par Mike Rowe. Le premier épisode de la série est sorti le 12 avril 2005 et après sa sortie, il a réussi à gagner beaucoup de popularité non seulement en Amérique mais aussi dans de nombreux pays différents.

L’émission suit des pêcheurs de crabe à bord de navires de pêche dans la mer de Béring pendant les saisons de pêche du crabe royal et du crabe des neiges en Alaska. La base des opérations de la flotte de pêche est le port des îles Aléoutiennes de Dutch Harbor, en Alaska. Comme vous pouvez le voir, cette série est assez intéressante et après avoir regardé tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent Deadliest Catch Saison 18 Episode 23 Date de sortie. Jetons un coup d’œil ci-dessous.

Deadliest Catch Saison 18 Épisode 23 Date de sortie

Donc enfin ici, nous allons parler de la date de sortie de l’épisode 23 de la saison 18 de Deadliest Catch. Le nom de cet épisode est Frozen et il sortira le 13 septembre 2022. Votre attente pour cet épisode à venir sera donc bientôt terminée. Si vous êtes aussi impatient comme beaucoup d’autres de savoir ce qui va se passer dans cet épisode alors on vous proposera d’attendre sa sortie.

Où diffuser Deadliest Catch?

Si vous êtes fan de cette série et que vous souhaitez profiter de cette émission, son réseau officiel est Discovery Channel. Vous pouvez également diffuser cette série sur de nombreuses plateformes de streaming telles que Prime Video, Vudu et iTunes.

Liste des épisodes de la saison 18

Voici la liste des épisodes de la saison 18. Voyons donc ci-dessous.

Vive les rois !

Le roi est mort …

Pas de sommeil jusqu’au sauvetage

Le prix ultime

Écrasé en mer

Pas de sommeil avant le sauvetage

Cinq âmes à bord

Grenade sous-marine

La chasse aux rouges russes

Une sacrée histoire à raconter

Mesures désespérées

Rouges russes envahissants

Fils de l’héritage

Frère dans la baie

Pot d’or, coeur d’acier

Monde sous-marin de John Hillstrand

Suivez l’arc-en-ciel

Alaska le plus profond

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 23 de la saison 18 de Deadliest Catch, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant Deadliest Catch Saison 18 Episode 23 Date de sortie dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

