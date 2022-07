Deaddrop est un jeu vidéo créé par le Dr Disrespect ; Découvrez quelques premiers clips de gameplay

Le jeu de tir multijoueur à la première personne qui était autrefois connu sous le nom de Project Moon a un nouveau nom et quelques informations historiques selon Midnight Society, la société de production créée par Dr. Disrespect. Deaddrop se déroule en l’an « 2020. b », lorsque des mégastructures autonomes ont appelé les États de raffinage pour transformer les polluants atmosphériques dangereux en une drogue addictive inestimable appelée « poussière spatiale », selon le site Web de la Midnight Society.

« Auparavant, les installations appartenant au gouvernement, le commerce lucratif de ‘DUST’ a maintenant conduit à l’occupation forcée des ÉTATS DU RAFFINEUR par diverses factions se disputant le contrôle des tours et des ressources à l’intérieur », poursuit le rapport. Les Skins et Syns, deux factions qui se font concurrence, et les Cleaners, qui détiennent actuellement le contrôle des gratte-ciel Refiner State, sont susceptibles d’être représentés par des joueurs.

Deaddrop, un « tireur à extraction verticale », vous fera vous frayer un chemin dans la tour tout en rassemblant des ressources pour survivre afin de pouvoir vous échapper avec le butin. Ensuite, vous l’utilisez pour payer votre prochain voyage. Il a une cure de jouvence cyberpunk et ressemble à Escape From Tarkov.

La vente de laissez-passer d’accès aux fondateurs de 50 € qui permettent aux joueurs d’accéder à des versions «instantanées» de six semaines à partir des premiers développements du jeu a permis à Deadrop d’acquérir de l’argent. Le premier d’entre eux, Snapshot CL 1859, est actuellement disponible. Les fondateurs peuvent le télécharger pour explorer leur cachette et tester trois gammes d’armes d’assaut différentes.

Étant donné que le jeu en est encore aux tout premiers stades de développement, la majorité de ce que vous pouvez voir dans les vidéos téléchargées par les joueurs est probablement sujette à changement. Deaddrop est une merveilleuse illustration de la raison pour laquelle les jeux ne sont souvent pas montrés publiquement aussi tôt. Sauf si vous êtes l’un des streamers les plus impressionnés qui ont sauté à bord, il n’y a pas grand-chose à voir et rien d’excitant.

Selon Midnight Society, l’objectif de cette version était de « jeter les bases du mouvement fondamental du joueur, des systèmes d’armes et de l’introduction d’un environnement dans lequel tester la première arme ». Le début de l’authentification, du profil, du compte, de la prise en charge du serveur dédié et du développement des capacités multijoueurs à venir de Deadrop est également marqué par Snapshot CL 1859.