Dead to Me Saison 3: Date de sortie, distribution, intrigue et tout ce que vous devez savoir !!

Les stars mortes Christina Applegate et Linda Cardellini dans le personnage principal. Showrunner Feldman remarque qu’elle a passé un temps incroyable à travailler avec les personnages principaux et elle ajoute que « c’est précisément la série que je voulais faire ». Feldman ajoute que Christina et Linda ont été ses partenaires dans le crime. Lisman ajoute: «Je suis plus que reconnaissant envers Netflix d’avoir soutenu Dead dès le premier jour, et je suis ravi de poursuivre notre collaboration.»

Dans la deuxième saison de Dead to Me, le spectacle se termine par un événement dramatique de cliffhanger. De la séquence de fin, Jen et Judy sont aux prises avec un horrible accident, une fois qu’ils ont été victimes d’un accident d’automobile avec délit de fuite. L’automobiliste qui avait causé l’accident s’est échappé immédiatement mais son identité est révélée. On apprend que c’est le frère jumeau de Steve, Ben a joué avec James Marsden. Cependant, à ce jour, il n’est pas révélé si l’accident était planifié ou purement occasionnel.

Dead to Me Saison 3 Date de sortie

La première saison de Dead to Me est sortie sur Netflix le 3 mai 2019. L’émission est revenue avec la saison suivante le 8 mai 2020.

Selon les rapports, Netflix a déclaré qu’il y aurait la troisième saison pour la collection de comédie noire, Dead. Malheureusement, ce sera la dernière fois pour la série.

Le personnage principal de cette série, interprétée par Christina Applegate, a tweeté les faits sur la série, »[I shall ] manquez ces femmes. Mais nous avons estimé que c’était la manière idéale de relier le récit de ces femmes ».

À partir de ce moment, il n’est pas révélé quand la prochaine saison de Dead sera diffusée sur Netflix.

Dead to Me Saison 3 Cast

Les acteurs qui devraient revenir sont,

Christina Applegate comme Jen et

Linda Cardellini comme Judy

James Marsden comme Ben

Max Jenkins comme Christopher Doyle,

Sam McCarty comme Charlie Harding et

Brandon Scott comme Nick

Intrigue de Dead to Me Saison 3

Charlie, le fils de Jen (joué par Applegate), devrait jouer un rôle majeur dans la prochaine saison de Dead to Me. La scène de l’accident automobile à la fin de la séquence nous présentera la prochaine saison de cette séquence. Nous devrons comprendre les intentions de Ben qui laisse Jen et Judy blessés après la scène de l’accident de voiture.

