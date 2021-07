Dead To Me Saison 3: Date de sortie, distribution et toute la dernière histoire

– Publicité –



La saison 3 ramènera la comédie dramatique noire Dead to Me. Ils étaient ravis d’apprendre que les histoires de Judy et Jen seraient à nouveau racontées. Leur joie a été écourtée lorsque Liz Feldman, la créatrice de la série, a annoncé que la prochaine troisième saison de la série serait la dernière.

Liz Feldman, la créatrice de la série, a déclaré : « Dead To Me est exactement le genre de série que je voulais faire. Cela a été un cadeau merveilleux. Le fait de raconter une histoire née d’une perte et d’un deuil m’a mis au défi en tant qu’artiste et m’a aidé à guérir en tant que personne.

Elle a déclaré: « Je serai toujours redevable à mes partenaires criminels et à mes amis pour la vie, Christina, Linda et nos scénaristes, acteurs et équipes de talent brillants. » Netflix est un grand partisan de Dead To Me depuis le premier jour.

Après plusieurs interruptions dues à la pandémie de COVID-19, le tournage a officiellement commencé. Il est en cours depuis le 10 mai 2020 et se terminera le 2 août.

Netflix a confirmé que Linda Cardellini et Christina Applegate reviendront dans Dead to Me Saison 3 en tant que Judy Hale et Jen Harding. Christina Applegate a posté une photo sur Instagram de la chaise Dead to Me, confirmant que le tournage est en cours.

La série de comédie noire de Netflix a été un énorme succès. La saison 1 a été regardée par plus de 30 millions de personnes dans le monde. C’est la série qui a conduit au développement de la chimie entre Linda Cardellini et Christina Applegate. Vous pouvez voir leur connexion électrique sur l’écran qui a créé des moments hilarants.

Les fans espèrent que la saison 3 de Dead To Me résoudra tous les problèmes de la saison 2. Certains téléspectateurs pensent que la saison 3 montrera la relation amoureuse de Jen et Steve.

Dead to Me Season 2 mettait en vedette le nouvel intérêt amoureux de Jen et Steve (James Marsden), frère jumeau semi-identique. Actuellement, cependant, les créateurs restent silencieux sur le scénario.

– Publicité –