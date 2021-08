Dead To Me Saison 3: Date de sortie, distribution et plus d’informations

– Publicité –



Mort pour moi saison 3 revient comme la saison dernière sur Netflix. La créatrice de la série, Liz Feldman, restera dans le chevauchement de Netflix, grâce à une amélioration de plusieurs années qui lui permettra de gérer le goliath jaillissant.

Cela a été une merveilleuse bénédiction. Dead to Me Saison 3 Raconter l’histoire d’une histoire née de la douleur et du malheur, a étendu mes compétences d’artisan et m’a aidé à devenir un meilleur être humain. Je serai éternellement reconnaissant à mes compagnes espiègles, Christina, Linda, et à nos acteurs et groupes d’érudits superbement qualifiés. Je suis reconnaissant envers Netflix d’avoir soutenu Dead To Me depuis le début. Et je suis impatient de poursuivre nos efforts coordonnés.

de Netflix La vice-présidente de la série comique, Jane Wiseman, a qualifié Feldman de « pouvoir comique », notamment: « Nous n’avons pas pu être progressivement impatients d’étendre notre relation avec Liz et de continuer à travailler avec elle sur Dead to Me et les futurs épisodes à venir. »

Les fans de l’émission pourront accueillir la nouvelle car elle rappelle que la saison 2 s’est terminée avec un cliffhanger choquant. Les photos de fin de l’épisode 10 montrent que Ben, le conducteur en état d’ébriété de James Marsden, a percuté un SUV transportant Jen Applegate et Judy Cardellini. Il a ensuite rapidement pris la fuite.

Elle avait décidé de terminer la saison 2 sur une pente incertaine malgré l’absence de confirmation de Netflix. Elle a dit que la certitude n’était pas un mot qu’elle utiliserait, car elle le fait depuis trop longtemps. « Des situations insensées se produisent continuellement. Nous sommes actuellement dans une pandémie mondiale. C’est une pandémie mondiale. Je le trouve sensiblement joyeux et optimiste. J’aime raconter l’histoire de Jen et Judy. « Tous mes doigts et tout sont croisés. »