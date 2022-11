Netflix a présenté la saison 3 de série « Dead to Me » (« Mort pour moi ») le jeudi 17 novembre. Ainsi, 10 nouveaux épisodes de la comédie noire interprétée par Linda Cardellini et Christina Applegate Ils sont déjà disponibles dans le catalogue du service de streaming.

Ainsi, de nombreux utilisateurs de la plateforme ont vu le passionnant chapitre final de la fiction. Après cela, une grande partie des téléspectateurs se demandera sûrement si l’histoire des amis Jen et Judy continuera dans un Saison 4.

Alors, verrons-nous plus d’épisodes de la production créée par Liz Feldman? Ensuite, découvrez si la série « Mort pour moi » aura Saison 4 sur Netflix.

« DEAD TO ME » AURA-T-IL UNE SAISON 4 SUR NETFLIX ?

Malheureusement, Netflix a confirmé que « Dead to me » n’aura pas de quatrième saison. Il y a des mois, cette nouvelle a été annoncée par Liz Feldman Oui Christina Applegatequi est également producteur exécutif de l’émission.

D’accord avec Feldman, Cette décision répond à un besoin créatif, puisque tous les chapitres du saison 3 Ils ont été conçus comme une conclusion à l’histoire de nos protagonistes. De plus, il souhaitait que l’émission se termine avant que la plateforme n’ait « l’opportunité » de l’annuler.

« J’ai toujours su que ce serait un court spectacle. Je voulais trois ou quatre saisons, mais je suis réaliste quant à l’endroit où la série vivra. Il vit sur une plateforme qui traditionnellement ne donne pas plus de trois ou quatre, voire parfois une ou deux saisons. Je voulais que la fin soit importante et pas seulement, « Oh, nous allons devoir annuler la série ». C’est comme si je voulais presque gagner le coup : décider de notre propre destin »souligné Le journaliste hollywoodien.

« Dead to Me » s’est terminé avec sa saison 3 (Photo : Netflix)

De même, la créatrice a exprimé sa gratitude à son équipe et au service de streaming lui-même.

« Raconter une histoire de douleur et de perte m’a renforcé en tant qu’artiste et m’a guéri en tant qu’être humain. Je serai éternellement redevable à mes complices, mes amis pour la vie, Christine et Linda, et nos scénaristes, acteurs et équipes brillamment talentueux. Je suis plus que reconnaissant à Netflix pour soutenir ‘Mort pour moi’ depuis le premier jour »il a souligné.

« Dead to Me », une série créée par Liz Feldman, met en vedette Christina Applegate et Linda Cardellini (Photo : Netflix)

QUE PENSE LE CAST DE LA FIN DE « DEAD TO ME » ?

Face à l’annonce que la série touchait à sa fin avec la saison 3certains des membres de la distribution ont précédemment réagi à la révélation.

Sam McCarthy, par exemple, a soutenu la décision. L’acteur qui donne vie à Charlyle fils aîné de Jeana déclaré que la fin était « douce-amère » et a ajouté, selon distraire: « Pour le bien de la série, sur le plan créatif et commercial, je pense que trois saisons, c’est une bonne quantité. »

Christina ApplegatePour sa part, elle a avoué que ce serait son dernier travail d’actrice après avoir reçu un diagnostic de sclérose en plaques. En ce sens, c’est un dénouement doublement spécial pour elle.

« Nous avons pensé que c’était la meilleure façon de relier l’histoire de ces femmes. Merci à tous les fans. Beaucoup d’amour »écrit-il dans son profil Twitter.

Christina Applegate a révélé que « Dead to Me » est son dernier travail d’actrice (Photo : Netflix)

COMMENT REGARDER LA SAISON 3 DE « DEAD TO ME » ?

saison 3 de « Mort pour moi » la jeudi 17 novembre de 2022 via la plateforme Netflix, donc tout ce dont vous avez besoin pour le voir est d’avoir un abonnement actif au service de streaming. Accès depuis ce lien.

PLUS D’INFORMATIONS SUR « MORT POUR MOI »

QUI SONT LES ACTEURS ET LES PERSONNAGES DE LA TROISIÈME SAISON DE « DEAD TO ME » ?

Christina Applegate dans le rôle de Jen Harding

Linda Cardellini comme Judy Hale

Sam McCarthy comme Charlie Harding

James Marsden comme Ben Wood

Diana María Riva comme détective Ana Pérez

Brandon Scott comme Nick Prager

Luke Roessler comme Henry Harding

Garrett Dillahunt en tant qu’agent Glenn Moranis

Max Jenkins dans le rôle de Christopher Doyle.

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA TROISIÈME SAISON DE « DEAD TO ME » ?

Vers la fin de la troisième saison de « Mort pour moi », Jen et Judy sont acquittés après que la justice a déterminé que le décès de Steve C’était la responsabilité de la mafia grecque.

En outre, Judy découvrez ce que vous avez cancer de l’ovaire stade 4 et, malheureusement, la maladie ne peut être combattue par la chimiothérapie. Alors, elle préfère profiter du temps qu’il lui reste à Mexique. PLUS DE DÉTAILS ICI.

« DEAD TO ME » SERA-T-IL LA DERNIÈRE SÉRIE DE CHRISTINA APPLEGATE ?

Récemment, Christina Appleton a annoncé que « Dead to Me » serait son dernier emploi en tant qu’actrice principale en raison de son état de santé. Dans une entretien avec Variétéa expliqué que, lors de l’enregistrement de la troisième saison, il s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas continuer avec les horaires compliqués et l’épuisement physique que le tournage exige, car cela a aggravé sa maladie.

« J'ai reçu le diagnostic pendant que nous travaillions. J'ai dû appeler tout le monde et les informer. Et puis il a fallu apprendre ce qu'il savait faire», a-t-il détaillé.