Dead Space Remake: Z-Baller – Comment accéder au niveau 6 dans Zero-G Basketball (Solution)

Pas de question, je Remake de l’espace mort il y a plusieurs façons de perdre la vie. Mais ce que presque personne ne sait, il y a aussi toutes sortes de choses à découvrir qui sont très amusantes. Comme ça par exemple Ballon de basket zéro Gavec lequel vous pouvez passer le temps dans un espace désolé.

Mais ce sport amusant n’est pas seulement bon pour tuer quelques minutes, mais aussi pour le succès/trophée Z-Baller ouvrir. Vous devez être dans le jeu pour cela Terminez le niveau 6 et comment vous faites exactement cela, nous vous le dirons dans ce détail Guidertruffé de toutes sortes de trucs et astuces utiles.

Dead Space Remake : Atteignez le niveau 6 de Zero-G Basketball et débloquez des Z-Ballers

Si vous avez entendu parler de cette réalisation ou de ce trophée, mais que vous n’avez pas encore trouvé le terrain de jeu approprié, ne vous inquiétez pas. Vous retrouverez la zone automatiquement pendant Chapitre 10 – Jour du Jugement.

Dès que vous avez atteint le terrain de sport, vous pouvez commencer à jouer. Pour faire simple : vous devez maintenant kinèse utiliser pour mettre la balle dans le quatre trous colorés lancer et il faut au moins 220 pointspour arriver au niveau 6. Cela semble facile au début, mais cela peut être assez difficile.

Habituellement, vous obtenez pour un lancer à travers un trou 5 pointsmais jeter à travers un trou actuellement éclairé en vaut la peine 10 points un. Vous devez donc essayer de toucher un trou lumineux le plus de fois possible pour maximiser votre score et débloquer le succès/trophée. Il y a, bien sûr, un petit problème avec cela.

Parce qu’à chaque niveau, le basket Zero-G devient un peu plus difficile et il commence même à avoir certains trous bloquer, pour vous déranger dans votre course. Votre seule chance dans ce cas est de garder votre calme et de ne pas vous énerver, afin de pouvoir atteindre le plus haut niveau.

chercher le Terrain de basket zéro-G au

au Nettoyez l’endroit de tous les ennemis et ferraille volante

Tenez-vous sur eux plate-forme intermédiaire et lance le jeu

et lance le jeu Utilisez kinesis pour attraper le ballon de basket qui sort également de l’un des trois tubes (gauche, haut, droite) et lancez-le à travers l’un des quatre trous colorés

Dirigez votre arme avec précision au centre d’un trou empocher la balle

empocher la balle Lancez la balle dans un trou lumineux pour la renverser points doubles atteindre

atteindre Tu peux essayer rompre prématurément en sortant de la chambre par la porte

en sortant de la chambre par la porte Terminez le niveau 6 et déverrouille les Z-Ballers

Si vous rencontrez des difficultés pour gagner ce mini-jeu, n’hésitez pas à vous rendre dans les options de Dead Space et à jouer un peu avec les sensibilité d’entrée déconner Au début, il est recommandé Niveau de base de 50mais si cela ne vous satisfait pas, réglez la sensibilité selon vos propres préférences.

Bien sûr, vos efforts en tant que Z-Baller n’auraient pas dû être vains. Chaque fois que vous gagnez un niveau dans Zero-G Basketball, l’un des casiers de la salle sera déverrouillé. Ces casiers contiennent des objets différents mais toujours utiles, et dans le dernier, vous pouvez même en trouver un très convoité nœud de puissance.