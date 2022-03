Dead Space Remake: sortie plus 2022

Motifs EA travailler sur un remake de l’original Espace mort. Le jeu de Développé à partir de zéro sans changer l’histoire ou l’ambiance de l’original. Jusqu’à présent, cependant, il n’y a que peu d’informations sur le projet.

Jusqu’à présent, seuls des courts ont été réalisés Bandes annonces ou comparaisons graphiques ainsi que quelques informations générales sur la production. Récemment, cependant, il a été dit que le jeu apparaissent déjà fin 2022 pouvait. Cependant, nous devrons dire adieu à cette notion.

Dead Space Remake ne sortira pas avant 2023

Selon un rapport de VentureBeat, en interne, apparemment 2022 ciblée comme période de libération. Cependant, de tels objectifs sont rarement gravés dans le marbre dans le développement de jeux vidéo. Sorties urgentes à l’état inachevé peut vite ronger la réputation du studio et, surtout, les chiffres de vente du jeu.

Afin d’éviter un tel scénario dans le nouveau « Dead Space », il faut Motifs EA apparemment quelques mois de plus. L’objectif actuel est donc une sortie l’année prochaine, alors 2023 être. Le changement interne n’est probablement pas une indication de problèmes de développement, c’est simplement que haute qualité dû à l’équipe.

On dit que le remake de Dead Space se rapproche de RE 2

Le remake aussi Resident Evil 2le 2019 pour enthousiasme pour les critiques et dans la communauté des joueurs est probablement le modèle déclaré pour l’équipe derrière le nouveau « Dead Space ». C’est certainement un bon signe pour les joueurs et il semble que ce soit le cas Aventure d’horreur de science-fiction entre de bonnes mains.

Initialement publié en 2008, Dead Space a jeté les bases d’un trilogie réussie. Dans ce jeu de tir à la troisième personne, le mélange réussi de science-fiction et d’horreur pure était particulièrement convaincant, ce qui a conduit à une très atmosphère oppressante a mené.

Les couloirs étroits du désert station spatialele jeu avec lumière et ombre et le grand paysage sonore se sont gravés profondément dans la mémoire de nombreux fans, donc la joie du remake annoncé était donc grande. Si cela dure encore un an, personne ne devrait s’en offusquer. L’essentiel c’est que ça va fait et bien.

Comment c'est? son au remake de « Dead Space » ? Avez-vous hâte d'y être ou auriez-vous préféré voir une toute nouvelle partie?